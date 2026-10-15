Трамп готує для Путіна винагороду за дотримання перемир’я з Україною — WSJ

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Президент США Дональд Трамп планує запропонувати російському диктатору Володимиру Путіну нові вигідні для Кремля умови, якщо Москва виконає вимогу Вашингтона щодо перемир’я з Україною.

Як вдалося дізнатися журналістам, українські та європейські посадовці обурені нещодавні діями та рішеннями Трампа.

На переконання політиків у Києві та Брюсселі, президент США обрав хибний підхід до мирних переговорів. Вони впевнені, що завершити війну можна лише посилюючи тиск на Росію, а не на Україну.

Україна та ЄС також знають, що Путін використає будь-яку економічну підтримку з боку США для поповнення російського воєнного бюджету та продовження бойових дій.

14 жовтня український лідер Володимир Зеленський заявив, що відчуває себе зрадженим через пропозицію Трампа купувати дизельне пальне у Росії.

"Шкода, що ми втрачаємо сильного партнера... Ми не можемо бути слабкими. Інакше ми не зможемо вижити", - наголосив Зеленський.

Однак проблема полягає в тому, що поки Трамп не збирається зупинятися у своїх спробах "задобрити" главу Кремля.

Інсайдери у Білому домі повідомили ЗМІ, що американський президент планує знизити інтенсивність бойових дій між Росією та Україною, а потім запропонувати Путіні нові угоди.

Згідно з даними джерел, вони передбачатимуть економічні та політичні переваги для Росії в обмін на дотримання тривалішого припинення вогню з Україною. Про що конкретно йдеться - наразі не розкривається.

Про це повідомляється з посиланням на The Wall Street Journal.

Трамп пояснив, чому уникає називати Путіна диктатором.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що почувається зрадженим через угоду Трампа з Путіним щодо дизеля.

Маск і Трамп кинули Україну на поталу Росії — The Telegraph

Українські переговорники запросили спецпосланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера на зустріч у Брюсселі найближчими днями. За даними джерел, у ній також має взяти участь президент України Володимир Зеленський.

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