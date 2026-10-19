Глава МЗС Британії Мілібенд попередив про санкції за тендери E1 — Anadolu Agency

Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд попередив компанії та фізичних осіб про можливі санкції за участь у тендерах E1 на будівельні проєкти, пов’язані з ізраїльськими поселеннями на окупованому Західному березі Йордану. Як повідомляє Anadolu Agency, британський уряд закликав не подавати заявки на ці тендери.

Ризик санкцій

За словами Мілібенда, участь у проєкті може мати юридичні та репутаційні наслідки, зокрема через ризик причетності до серйозних порушень міжнародного права. Він заявив, що уряд Великої Британії створив нові повноваження для запровадження санкцій проти людей і компаній, залучених до будівництва незаконних поселень, зокрема E1.

Глава британського МЗС також заявив, що уряд не погодиться з подальшим переміщенням палестинців і незаконною окупацією, яка триває.

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Обмеження для товарів і послуг

Мілібенд повідомив, що уряд має намір подати законодавство для заборони імпорту товарів із незаконних поселень. Також Велика Британія планує вжити заходів щодо послуг, які фінансують або сприяють таким поселенням.

Британський уряд засудив ескалацію насильства з боку окупантів на Західному березі Йордану, зокрема нещодавні напади на посадовців із Франції, Бельгії та Польщі, представника Католицької церкви та журналіста зі США. За словами Мілібенда, Велика Британія не залишатиметься осторонь руйнування перспективи створення двох держав.

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