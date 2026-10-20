На Алясці зсув спричинив цунамі, що підняло воду на 481 м — ScienceDaily

У фіорді Трейсі-Арм на Алясці гірський зсув, що стався вранці 10 серпня 2025 року, спричинив друге за висотою зареєстроване цунамі. Вода й уламки піднялися протилежним схилом на 481 метр, повідомляє ScienceDaily.

Зсув стався невдовзі після 5:00 — приблизно через 12 годин після того, як пасажири судна Hanse Explorer відвідали льодовик Саут-Сойєр і залишили фіорд. На момент обвалу поблизу не було кораблів. Потік води продовжився фіордом Трейсі-Арм та оголив його стіни до голої породи.

Ознаки перед зсувом

Дослідники з Alaska Earthquake Center у новій роботі вказали на кілька сигналів, що передували обвалу. Льодовик під ділянкою зсуву зазнавав швидкого відколювання великих брил льоду та за два місяці відступив більш ніж на третину милі.

У районі також ішли сильні дощі. За даними авторів, вода, що потрапляє у тріщини гірської породи, може підвищувати тиск у них і наближати руйнування схилу. Упродовж днів перед обвалом із району майбутнього зсуву також надходили тисячі невеликих сейсмічних поштовхів.

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За кілька годин до події кількість сейсмічних сигналів різко зростала, а також з'явився безперервний сейсмічний шум. На думку авторів дослідження, за наявності системи моніторингу цих ознак могло б вистачити для поступових попереджень суден, а також людей, будинків і підприємств у зоні можливого впливу цунамі.

Система попереджень

Науковці пропонують застосовувати шкалу жовтого, помаранчевого та червоного рівнів небезпеки. Поєднання погодних умов і швидкого відступу льодовика, на їхню оцінку, могло б бути підставою для жовтого попередження про підвищений ризик у ширшому районі.

Різке посилення сейсмічної активності безпосередньо перед обвалом могло б відповідати помаранчевому рівню та рекомендації не заходити суднам до фіорду. Після початку великого зсуву його можна виявити й приблизно оцінити протягом кількох хвилин за сейсмічними хвилями, що дозволило б оголосити червоне попередження про подію, яка вже триває. Водночас у США наразі немає системи моніторингу зсувів такого масштабу.

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