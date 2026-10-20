W fiordzie Tracy Arm na Alasce osuwisko górskie, do którego doszło rano 10 sierpnia 2025 roku, wywołało drugie najwyższe zarejestrowane tsunami. Woda i rumowisko wzniosły się po przeciwległym zboczu na wysokość 481 metrów, podaje ScienceDaily.

Osuwisko nastąpiło krótko po godz. 5:00, około 12 godzin po tym, jak pasażerowie statku Hanse Explorer odwiedzili lodowiec South Sawyer i opuścili fiord. W chwili osunięcia w pobliżu nie było żadnych statków. Przepływ wody kontynuował się przez fiord Tracy Arm i odsłonił jego ściany aż do gołej skały.

Oznaki przed osuwiskiem

Badacze z Alaska Earthquake Center wskazali w nowej pracy na kilka sygnałów poprzedzających osunięcie. Lodowiec pod obszarem osuwiska doświadczał szybkiego odrywania się dużych brył lodu i w ciągu dwóch miesięcy cofnął się o ponad jedną trzecią mili.

W regionie występowały również intensywne opady deszczu. Według autorów woda dostająca się do szczelin w skale może zwiększać w nich ciśnienie i przybliżać zniszczenie zbocza. W dniach przed osunięciem z obszaru przyszłego osuwiska napływały też tysiące niewielkich wstrząsów sejsmicznych.

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Na kilka godzin przed zdarzeniem liczba sygnałów sejsmicznych gwałtownie wzrosła, pojawił się także ciągły szum sejsmiczny. Zdaniem autorów badania, gdyby istniał system monitoringu, oznaki te mogłyby wystarczyć do stopniowego ostrzegania statków, a także ludzi, domów i przedsiębiorstw w strefie możliwego oddziaływania tsunami.

System ostrzegania

Naukowcy proponują stosowanie skali żółtego, pomarańczowego i czerwonego poziomu zagrożenia. Ich zdaniem połączenie warunków pogodowych i szybkiego cofania się lodowca mogłoby stanowić podstawę żółtego ostrzeżenia o podwyższonym ryzyku na szerszym obszarze.

Gwałtowne nasilenie aktywności sejsmicznej bezpośrednio przed osunięciem mogłoby odpowiadać poziomowi pomarańczowemu i zaleceniu, by statki nie wpływały do fiordu. Po rozpoczęciu dużego osuwiska można je wykryć i w przybliżeniu ocenić w ciągu kilku minut za pomocą fal sejsmicznych, co umożliwiłoby wydanie czerwonego ostrzeżenia o trwającym już zdarzeniu. Jednocześnie w USA nie ma obecnie systemu monitorowania osuwisk na taką skalę.

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