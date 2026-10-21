W Polsce prezydent Karol Nawrocki utrzymał pierwsze miejsce w październikowym rankingu zaufania do polityków, przygotowanym przez Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS. Ufa mu 53% respondentów — tyle samo co we wrześniu. Brak zaufania do głowy państwa wyraziło 34% ankietowanych, o jeden punkt procentowy mniej niż miesiąc wcześniej.

O wynikach sondażu informuje RMF24. Drugie miejsce zajął wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski: ufa mu 44% respondentów, o jeden punkt procentowy więcej niż we wrześniu. Odsetek osób, które nie ufają Sikorskiemu, spadł o trzy punkty procentowe — do 32%.

Kto znalazł się w pierwszej piątce

Trzecie miejsce w rankingu zajął wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz z wynikiem 42% zaufania. Jednocześnie jego wynik spadł o trzy punkty procentowe w porównaniu z poprzednim miesiącem, a brak zaufania do niego wyraziło 32% respondentów.

Premier Donald Tusk zajął czwartą pozycję: ufa mu 36% uczestników sondażu, a nie ufa 51%. Piąty był prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z wynikiem zaufania na poziomie 35%; brak zaufania do niego zadeklarowało 45% respondentów.

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Za nimi znalazł się wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji Krzysztof Bosak — 34% zaufania. Po 29% ankietowanych ufa Waldemarowi Żurkowi i marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu.

Najwyższe wskaźniki braku zaufania

Największy brak zaufania wśród polityków objętych badaniem ma prezes partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński — 60%. Kolejne miejsca zajmują Grzegorz Braun z 59%, były premier Mateusz Morawiecki z 54%, Przemysław Czarnek z 52% oraz Donald Tusk z 51%.

Sondaż CBOS przeprowadzono od 1 do 11 października na próbie 1028 osób. 60,7% wywiadów przeprowadzono osobiście, 25,3% telefonicznie, a kolejne 14% przez internet.

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