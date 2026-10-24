Rozwój sztucznej inteligencji wymaga nowych modeli finansowania mediów, które pomogą zachować wysokiej jakości i rzetelne dziennikarstwo w obliczu przepływu dochodów do dużych firm technologicznych. Minister ds. technologii cyfrowych Bawarii Fabian Merling uważa, że warto rozważyć pomysł wprowadzenia „podatku od sztucznej inteligencji”, a media powinny otrzymywać część tych środków.

„Nie chcę, aby wysokiej jakości media w naszym kraju stały się w istocie zwykłymi dostawcami treści dla wielkich »hiperskalerów« ze Stanów Zjednoczonych i Chin. Właśnie dlatego potrzebujemy pewnego rodzaju opłaty – na rzecz różnorodności, opłaty cyfrowej lub podatku od sztucznej inteligencji (nazywajcie to jak chcecie), – ale media powinny otrzymywać część wartości, którą tworzą ci wielcy operatorzy platform” – wyraził swoją opinię Mering podczas jednej z największych europejskich konferencji medialnych Medientage, która w tym tygodniu odbywa się w Monachium.

Przedstawiciel rządu Bawarii wspomniał, że niedawno z pomysłem „podatku od sztucznej inteligencji” wystąpił również jego kolega na szczeblu federalnym – niemiecki minister ds. cyfryzacji i modernizacji Karsten Wildberger.

„Następuje wiele zmian, a niektórzy zarabiają na tym ogromne pieniądze. Dlaczego nie przeznaczyć części tej wytworzonej wartości na przygotowanie naszego społeczeństwa i instytucji państwowych do tego, co się obecnie dzieje?” – skomentował Mering.

Przypomniał, jak obecnie przebiega wyszukiwanie za pomocą sztucznej inteligencji: na swoje zapytanie otrzymujesz odpowiedź w formie tekstowej, pod którą może znajdować się kilka małych linków prowadzących do stron firm medialnych, wydawnictw lub organizacji dziennikarskich, „których, szczerze mówiąc, nikt z nas nigdy nie kliknie”.

„To właśnie te podmioty zgromadziły informacje, na których opiera się odpowiedź – jednak są one całkowicie pomijane. Zastanówcie się nad tym: istnieją firmy medialne, wydawnictwa, nadawcy radiowi i telewizyjni, którzy wynajmują biura, szkolą dziennikarzy i płacą im za gromadzenie oraz weryfikację informacji zgodnie ze standardami dziennikarstwa wysokiej jakości” – zauważył bawarski minister.

Według niego uzyskanie dostępu do informacji za pośrednictwem platformy cyfrowej samo w sobie nie stanowi problemu; problem polega na tym, że cała wartość dodana, która przy tym powstaje, trafia obecnie do dużego operatora platformy, podczas gdy ci, którzy faktycznie stworzyli te informacje, nie otrzymują nic.

„I to musi się zmienić… W przeciwnym razie jest całkowicie jasne, do czego to doprowadzi: zróżnicowany system mediów będzie coraz bardziej podupadał, nie wytrzymując rosnącej presji ekonomicznej, która uniemożliwia utrzymanie jakości. Jakość informacji wykorzystywanych do szkolenia sztucznej inteligencji będzie nadal spadać, podczas gdy cała wytworzona wartość będzie przepływać do dużych zagranicznych korporacji” – podkreślił Mering.

Uznał on również za nieprawidłową sytuację, w której operator platformy o obrotach sięgających wielu miliardów – tzw. „hiperskaler” – płaci w Niemczech mniej podatków niż lokalny warsztat stolarski.

Bawarski minister wezwał europejskie media, jako przedstawicieli 450 mln ludzi, do wspólnego bronienia swoich interesów i ustalania własnych zasad.

„Musimy znaleźć w sobie europejską odwagę, by być czymś więcej niż tylko grupą, którą można wezwać – jak to miało miejsce w przypadku pani von der Leyen (przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen) – na pole golfowe, wybranym przez pana Trumpa (prezydenta USA Donalda Trumpa), tylko po to, by ogłosić kolejną rundę wprowadzania ceł. A jeśli istnieją firmy – na przykład takie, które osiągają ponad 750 mln euro zysku – to całkowicie słuszne i celowe jest, abyśmy kierowali 10% wartości, którą tworzą w obrębie naszych granic, z powrotem do samego serca naszego systemu medialnego” – zauważył Mering.

Jego zdaniem system medialny – podobnie jak inne podsystemy – musi przejść transformację w warunkach wielkiej rewolucji technologicznej związanej ze sztuczną inteligencją, ale zachować swoją rolę i zadania – towarzyszyć społeczeństwu w tej wielkiej rewolucji, przygotowywać je do „ery sztucznej inteligencji” – czasu, w którym w przyszłości będą się rozwijać europejska demokracja, a także procesy gospodarcze i społeczne.

W tym kontekście minister podkreślił również znaczenie „suwerenności cyfrowej” jako kwestii fundamentalnej.

„My – jako system mediów i jako społeczeństwo – musimy sobie jasno uświadomić: w 2026 roku suwerenność cyfrowa to już nie tylko kwestia IT. Stało się oczywiste, że odpowiedź na pytanie »do kogo to należy« (czyli kto kontroluje dane) decyduje o tym, kto w przyszłości będzie mógł dysponować dobrobytem, wolnością, pokojem i bezpieczeństwem” – zauważył Mering.

Wezwał do zapewnienia bezpieczeństwa własnych danych i samodzielnego z nich korzystania, a także do stosowania rozwiązań neutralnych pod względem technologicznym.

„Ponadto potrzebujemy własnych liderów ery sztucznej inteligencji – firm, w których DNA zakodowane jest nasze europejskie rozumienie pokoju, wolności, dobrobytu, bezpieczeństwa, wolnego rynku i ochrony danych… Nie możemy po prostu stać z boku i ze zdziwieniem obserwować, jak gracze z Azji i Stanów Zjednoczonych dzielą między sobą dobrobyt i potęgę przyszłości” – podkreślił bawarski minister ds. technologii cyfrowych.

Informację tę przekazał korespondent agencji „Interfax-Ukraina”.

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