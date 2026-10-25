W Polsce 42% uczestników sondażu uznało premiera Donalda Tuska za lepszego lidera politycznego niż prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego. Kaczyńskiego wybrało 28,6% respondentów, a kolejne 29,4% nie potrafiło zdecydować się na odpowiedź.

Jak informuje Interia, badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski dotyczyło tego, którego z liderów dwóch największych partii w kraju obywatele uważają za lepszego lidera swojego obozu politycznego.

Rozkład odpowiedzi

Za Tuskiem opowiedziało się 27,7% ankietowanych, którzy wybrali wariant „zdecydowanie Donald Tusk”, oraz 14,3%, którzy odpowiedzieli „raczej Donald Tusk”. Na korzyść Kaczyńskiego 15% respondentów wybrało wariant „zdecydowanie Jarosław Kaczyński”, a kolejne 13,6% — „raczej Jarosław Kaczyński”.

Niemal jedna trzecia uczestników badania, 29,4%, odpowiedziała „nie wiem/trudno powiedzieć”.

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Odpowiedzi zwolenników różnych obozów

Wśród wyborców obecnej koalicji rządzącej 87% ankietowanych uznało Tuska za lepszego lidera. Kaczyńskiego w tej grupie poparło 3%, a 10% nie wyraziło opinii.

W grupie zwolenników opozycji 55% wybrało Kaczyńskiego, 18% — Tuska, a 27% było niezdecydowanych. Wśród sympatyków Konfederacji za Kaczyńskim opowiedziało się 52% respondentów, za Tuskiem — 14%, a kolejne 34% nie miało odpowiedzi. Wśród pozostałych wyborców 58% było niezdecydowanych, 28% wskazało Tuska, a 14% — Kaczyńskiego.

Sondaż przeprowadzono w dniach 16–18 października 2026 roku na próbie 1000 osób metodami CAWI i CATI. Deklarowany błąd wynosi 3% przy poziomie ufności 0,95.

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