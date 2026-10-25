В Польше 42% участников опроса назвали премьер-министра Дональда Туска лучшим политическим лидером, чем глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Качиньского выбрали 28,6% респондентов, а еще 29,4% не смогли определиться с ответом.

Как сообщает Interia, исследование United Surveys by IBRiS для Wirtualna Polska касалось того, кого из руководителей двух крупнейших партий страны граждане считают лучшим лидером своего политического лагеря.

Распределение ответов

За Туска высказались 27,7% опрошенных, выбравших вариант «однозначно Дональд Туск», и 14,3%, ответивших «скорее Дональд Туск». В пользу Качиньского 15% респондентов выбрали вариант «однозначно Ярослав Качиньский», еще 13,6% — «скорее Ярослав Качиньский».

Почти треть участников исследования — 29,4% — ответила «не знаю/трудно сказать».

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Ответы сторонников разных лагерей

Среди избирателей нынешней правительственной коалиции 87% опрошенных назвали Туска лучшим лидером. Качиньского в этой группе поддержали 3%, а 10% не высказали мнения.

В группе сторонников оппозиции 55% выбрали Качиньского, 18% — Туска, а 27% не определились. Среди симпатиков Конфедерации за Качиньского высказались 52% респондентов, за Туска — 14%, еще 34% не имели ответа. Среди других избирателей 58% не определились, 28% назвали Туска, а 14% — Качиньского.

Опрос провели 16–18 октября 2026 года на выборке из 1000 человек методами CAWI и CATI. Заявленная погрешность составляет 3% при уровне доверия 0,95.

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