在波兰，42%的受访者认为，总理唐纳德·图斯克比法律与公正党主席雅罗斯瓦夫·卡钦斯基是更好的政治领袖。28.6%的受访者选择了卡钦斯基，另有29.4%无法确定答案。

据Interia报道，United Surveys by IBRiS为Wirtualna Polska进行的这项研究涉及公民认为该国两大政党领导人中谁是其政治阵营更好的领袖。

回答分布

27.7%的受访者选择“明确是唐纳德·图斯克”，14.3%的受访者回答“更倾向于唐纳德·图斯克”。15%的受访者选择“明确是雅罗斯瓦夫·卡钦斯基”，另有13.6%选择“更倾向于雅罗斯瓦夫·卡钦斯基”。

近三分之一的研究参与者，即29.4%，回答“不知道/难以回答”。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

不同阵营支持者的回答

在现任执政联盟的选民中，87%的受访者称图斯克是更好的领袖。该群体中3%支持卡钦斯基，10%没有表达意见。

在反对派支持者群体中，55%选择卡钦斯基，18%选择图斯克，27%尚未决定。在联盟党支持者中，52%的受访者支持卡钦斯基，14%支持图斯克，另有34%没有答案。在其他选民中，58%尚未决定，28%选择图斯克，14%选择卡钦斯基。

该调查于2026年10月16日至18日进行，样本为1000人，采用CAWI和CATI方法。声明的误差幅度为3%，置信水平为0.95。

关注我们在