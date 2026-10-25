W USA liczba osób otrzymujących pomoc żywnościową w ramach programu SNAP spadła o 13% w ciągu roku — z 41,6 mln w lipcu 2025 roku do 36,5 mln w czerwcu 2026 roku. Dane Departamentu Rolnictwa USA przytacza The Guardian.

Spadek nastąpił po wprowadzeniu przez administrację prezydenta Donalda Trumpa nowych ograniczeń w programie zapewniającym pomoc w zakupie żywności. Republikanie, w tym Trump i sekretarz rolnictwa Brooke Rollins, określają te zmiany jako zachętę do podjęcia pracy. Jednocześnie urzędnicy stanowi, organizacje non-profit i osoby borykające się z niedoborem żywności twierdzą, że nowe zasady utrudniają rodzinom dostęp do żywności.

Nowe wymagania dla odbiorców pomocy

Wcześniej wymóg pracy przez co najmniej 20 godzin tygodniowo dotyczył osób zdolnych do pracy w wieku od 18 do 54 lat, bez osób pozostających na ich utrzymaniu w wieku poniżej 18 lat. Zgodnie z nowymi zasadami obejmuje on osoby w wieku od 18 do 64 lat, które nie mają osób pozostających na ich utrzymaniu w wieku poniżej 14 lat. Muszą one wykonywać płatną pracę lub wolontariat przez co najmniej 20 godzin tygodniowo.

Ustawa One Big Beautiful Act przewidziała również, że od października stany mają pokrywać 75% kosztów administracyjnych SNAP zamiast dotychczasowych 50%. Biuro Budżetowe Kongresu USA prognozowało, że zmiany w programie zmniejszą wydatki o około 187 mld dolarów w ciągu 10 lat.

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Zwracanie się do banków żywności

W Arizonie liczba uczestników SNAP między lipcem 2025 roku a czerwcem 2026 roku zmniejszyła się o 50%, a w Kentucky — o 6%. Gubernator Kentucky Andy Beshear w liście do Rollins wyraził obawy, że z powodu zmian w SNAP więcej mieszkańców stanu, w tym dzieci i osób starszych, może głodować.

Rada Banków Żywności Michigan poinformowała, że po wejściu w życie ograniczeń jej infolinia zaczęła otrzymywać ponad trzykrotnie więcej zgłoszeń każdego dnia. W tym tygodniu organizacja tymczasowo zawiesiła jej działanie z powodu dużego napływu połączeń. Organizacja Feed Louisville w stanie Kentucky oświadczyła, że pod koniec dnia półki z żywnością pozostają teraz puste.

Departament Rolnictwa USA oświadczył, że liczba osób otrzymujących pomoc stale się zmienia i nie może być wskaźnikiem wpływu jednej konkretnej polityki. Jednocześnie od października 2027 roku stany ze wskaźnikiem błędów w wypłatach powyżej 6% będą również musiały częściowo finansować świadczenia SNAP. Według wyjaśnień departamentu wskaźnik ten nie jest oceną oszustw.

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