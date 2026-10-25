美国SNAP参与者人数一年内减少13%——《卫报》

美国领取SNAP计划食品援助的人数一年内下降了13%——从2025年7月的4160万人降至2026年6月的3650万人。《卫报》援引美国农业部的数据报道。

这一减少发生在总统唐纳德·特朗普政府对这项为购买食品提供援助的计划实施新限制之后。包括特朗普和农业部长布鲁克·罗林斯在内的共和党人称，这些改变是促进就业的激励措施。与此同时，州官员、非营利组织以及面临食物短缺的人士表示，新规定使家庭更难获得食物。

对援助领取者的新要求

此前，每周至少工作20小时的要求适用于18岁至54岁、没有18岁以下受抚养人的有劳动能力人士。根据新规定，该要求适用于18岁至64岁、没有14岁以下受抚养人的人士。他们必须每周从事至少20小时的有偿工作或志愿服务。

《一项伟大美丽法案》还规定，从10月起，各州必须承担SNAP行政费用的75%，而此前为50%。美国国会预算办公室预测，这些计划调整将在10年内减少约1870亿美元的支出。

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向食物银行求助

在亚利桑那州，SNAP参与者人数在2025年7月至2026年6月期间减少了50%，而肯塔基州减少了6%。肯塔基州州长安迪·贝希尔在致罗林斯的信中表示担忧，称由于SNAP的变化，更多该州居民，包括儿童和老年人，可能会挨饿。

密歇根州食物银行委员会表示，限制措施生效后，其热线每天收到的求助超过此前的三倍。该组织在那一周因大量来电而暂时停止热线服务。肯塔基州的Feed Louisville表示，如今一天结束时食品货架仍会空着。

美国农业部表示，援助领取者人数不断变化，不能作为某一项具体政策影响的指标。与此同时，从2027年10月起，发放错误率超过6%的州也必须部分承担SNAP补助金的资金。该部门解释称，这一指标并非对欺诈的评估。

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