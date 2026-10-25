В США число людей, получающих продовольственную помощь по программе SNAP, снизилось на 13% за год — с 41,6 млн в июле 2025 года до 36,5 млн в июне 2026 года. Такие данные Министерства сельского хозяйства США приводит The Guardian.

Сокращение произошло после введения администрацией президента Дональда Трампа новых ограничений в программе, предоставляющей помощь для покупки продуктов. Республиканцы, в частности Трамп и министр сельского хозяйства Брук Роллинз, называют эти изменения стимулом к трудоустройству. В то же время чиновники штатов, некоммерческие организации и люди, сталкивающиеся с нехваткой еды, заявляют, что новые правила затрудняют семьям доступ к продовольствию.

Новые требования к получателям помощи

Ранее требование работать не менее 20 часов в неделю касалось трудоспособных людей в возрасте от 18 до 54 лет без иждивенцев младше 18 лет. По новым правилам оно распространяется на лиц в возрасте от 18 до 64 лет, не имеющих иждивенцев младше 14 лет. Они должны заниматься оплачиваемой работой или волонтерством не менее 20 часов в неделю.

Закон One Big Beautiful Act также предусмотрел, что с октября штаты должны покрывать 75% административных расходов SNAP вместо прежних 50%. Бюджетное управление Конгресса США прогнозировало, что изменения в программе сократят расходы примерно на 187 млрд долларов в течение 10 лет.

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Обращения в продовольственные банки

В Аризоне число участников SNAP в период с июля 2025 года по июнь 2026 года сократилось на 50%, а в Кентукки — на 6%. Губернатор Кентукки Энди Бешир в письме Роллинз выразил обеспокоенность тем, что из-за изменений в SNAP больше жителей штата, в том числе детей и пожилых людей, могут голодать.

Совет продовольственных банков Мичигана сообщил, что после вступления ограничений в силу его горячая линия начала получать более чем втрое больше обращений ежедневно. На той неделе организация временно приостановила ее работу из-за большого наплыва звонков. В Feed Louisville в штате Кентукки заявили, что к концу дня полки с продуктами теперь остаются пустыми.

В Министерстве сельского хозяйства США заявили, что число получателей помощи постоянно меняется и не может быть показателем влияния одной конкретной политики. В то же время с октября 2027 года штаты с уровнем ошибок в выплатах свыше 6% также должны будут частично финансировать выплаты SNAP. По объяснению министерства, этот показатель не является оценкой мошенничества.

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