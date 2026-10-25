Nowy parlament Hiszpanii odbędzie pierwsze posiedzenie 23 grudnia 2026 roku o godz. 10:00 w Madrycie, 24 dni po przedterminowych wyborach parlamentarnych wyznaczonych na 29 listopada. Jak podaje The Rio Times, data została określona w dekrecie królewskim, którym zarządzono wybory.

Harmonogram kampanii i głosowania

Dekret nr 806/2026, opublikowany w oficjalnym biuletynie państwowym Hiszpanii 6 października, przewiduje rozwiązanie obu izb parlamentu. Kampania wyborcza potrwa od 13 do 27 listopada, a termin składania list kandydatów upływa 26 października.

W wyborach zostaną wybrani wszyscy 350 członkowie izby niższej — Kongresu Deputowanych — oraz większość członków Senatu. Aby uzyskać bezwzględną większość w Kongresie Deputowanych, partia lub koalicja musi zdobyć 176 mandatów.

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Sondaże dają różne wyniki

Sondaż IMOP Insights, opublikowany 23 października, prognozuje konserwatywnej Partii Ludowej 28,5% głosów i 123 mandaty, Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej — 27,1% i 113 mandatów, a partii Vox — 20% i 72 mandaty. Przy takim podziale Partia Ludowa i Vox miałyby łącznie 195 mandatów.

Jednocześnie październikowy barometr państwowego Centrum Badań Socjologicznych stawia socjalistów na pierwszym miejscu z poparciem na poziomie 34%. Według tego badania Partia Ludowa ma 22,2%, a Vox — 17,1%.

Premier Pedro Sánchez ogłosił przedterminowe wybory 5 października po tym, jak Kongres odrzucił dwa rządowe dekrety dotyczące polityki mieszkaniowej. Rynki predykcyjne 25 października oceniały prawdopodobieństwo zwycięstwa Partii Ludowej na około 76,5%, jednak takie oceny są zakładami, a nie wynikami badań sondażowych.

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