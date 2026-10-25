Новый парламент Испании проведет первое заседание 23 декабря 2026 года в 10:00 в Мадриде, через 24 дня после досрочных парламентских выборов, назначенных на 29 ноября. Как сообщает The Rio Times, дата определена королевским декретом, которым были назначены выборы.

График кампании и голосования

Декрет №806/2026, опубликованный в официальном государственном бюллетене Испании 6 октября, предусматривает роспуск обеих палат парламента. Предвыборная кампания продлится с 13 по 27 ноября, а крайний срок подачи списков кандидатов — 26 октября.

На выборах будут избраны все 350 депутатов нижней палаты — Конгресса депутатов — и большинство членов Сената. Для получения абсолютного большинства в Конгрессе депутатов партии или коалиции необходимо завоевать 176 мандатов.

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Опросы дают разные результаты

Опрос IMOP Insights, опубликованный 23 октября, прогнозирует консервативной Народной партии 28,5% голосов и 123 места, Испанской социалистической рабочей партии — 27,1% и 113 мест, а партии Vox — 20% и 72 мандата. При таком распределении Народная партия и Vox вместе имели бы 195 мест.

В то же время октябрьский барометр государственного Центра социологических исследований ставит социалистов на первое место с поддержкой в 34%. Согласно этому исследованию, Народная партия имеет 22,2%, а Vox — 17,1%.

Премьер-министр Педро Санчес объявил досрочные выборы 5 октября после того, как Конгресс отклонил два правительственных декрета по жилищной политике. Рынки прогнозов 25 октября оценивали вероятность победы Народной партии примерно в 76,5%, однако такие оценки являются ставками, а не результатами социологических исследований.

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