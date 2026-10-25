西班牙新一届议会将于2026年12月23日10:00在马德里举行首次会议，距离定于11月29日举行的提前议会选举过去24天。正如The Rio Times报道，该日期由宣布举行选举的皇家法令确定。

竞选和投票日程

10月6日刊登在西班牙官方国家公报上的第806/2026号法令规定解散议会两院。竞选活动将从11月13日持续至27日，提交候选人名单的截止日期为10月26日。

选举将选出下院——众议院的全部350名议员，以及参议院的大多数成员。要在众议院获得绝对多数，一个政党或联盟需要赢得176个席位。

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民调结果不一

10月23日公布的IMOP Insights民调预测，保守派人民党将获得28.5%的选票和123个席位，西班牙工人社会党将获得27.1%的选票和113个席位，Vox党将获得20%的选票和72个席位。在这种席位分配下，人民党和Vox合计将拥有195个席位。

与此同时，国家社会学研究中心10月晴雨表调查将社会党列为第一，支持率为34%。根据该调查，人民党的支持率为22.2%，Vox为17.1%。

首相佩德罗·桑切斯于10月5日宣布提前选举，此前众议院否决了两项有关住房政策的政府法令。10月25日，预测市场将人民党获胜的概率评估为约76.5%，但这类评估是押注，而非民意调查结果。

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