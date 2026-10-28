波兰逮捕了一名乌克兰人，其涉嫌企图在罗马尼亚纵火焚烧一家国防工厂

一名乌克兰公民在华沙被捕，他涉嫌参与一个可能为俄罗斯效力的破坏分子团伙。据媒体报道，该团伙曾试图纵火焚烧位于罗马尼亚布拉索夫市的Carfil国防企业。

涉案人员为25岁的乌克兰公民阿尔捷姆·S。目前，当局正依据欧洲逮捕令将其引渡至布加勒斯特。

该男子是9月中旬在布拉索夫一家国有国防企业纵火的犯罪团伙的三名成员之一。当时，大火吞噬了1000平方米的厂房。

“这名乌克兰人的角色是负责侦察。他的任务是确定计划纵火的目标，并为此次行动提供资金，”RMF24媒体报道称。

据罗马尼亚情报部门称，这名25岁的男子与两名白俄罗斯人合作。他们已在德国被捕。 该团伙据称还计划袭击乌克兰军事训练中心、国有及私营武器制造企业以及其他工业设施。

这名乌克兰男子在华沙某区的公寓内被捕，他未作抵抗。

来源：RMF24

此前，罗马尼亚曾因一家军工企业发生破坏事件而召见俄罗斯大使。

罗马尼亚情报部门表示，已发现一个据其掌握的信息由侵略国俄罗斯协调的破坏网络。 情报部门认为，该网络可能与9月发生在罗马尼亚中部、一家国有军工企业附近的工业设施火灾有关。

罗马尼亚情报部门揭露了一个破坏分子网络，据调查显示，该网络由俄罗斯方面协调。他们涉嫌参与9月14日发生在布拉索夫市Carfil国防工厂的纵火未遂事件。

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