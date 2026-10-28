В Польше задержали украинца по подозрению в попытке поджога оборонного завода в Румынии

В Варшаве задержали гражданина Украины, которого подозревают в причастности к группе диверсантов, которая, возможно, действовала в интересах России. По данным СМИ, группа пыталась поджечь оборонное предприятие Carfil в румынском городе Брашов.

Речь идет о 25-летнем гражданине Украины Артеме С. В настоящее время его должны экстрадировать в Бухарест на основании европейского ордера на арест.

Мужчина является одним из трёх членов группы, устроившей пожар на государственном оборонном предприятии в Брашове в середине сентября. Тогда пламя охватило помещение площадью 1000 квадратных метров.

«Роль украинца заключалась в разведке. Его задачей было определить объект, который планировали поджечь, и финансировать операцию», — пишет издание RMF24.

По данным румынской разведки, 25-летний мужчина работал с двумя белорусами. Их задержали в Германии. Группа также якобы планировала нападения на украинские военные учебные центры, государственные и частные предприятия по производству оружия и другие промышленные объекты.

Украинца задержали в квартире в одном из районов Варшавы. Он не оказал сопротивления.

Источник: RMF24

Ранее Румыния вызвала посла РФ из-за диверсии на оружейном предприятии.

Румынская разведывательная служба заявила, что выявила сеть саботажа, которую, по её данным, координировала Россия — государство-агрессор. Спецслужба считает, что эта сеть может быть причастна к пожару, произошедшему в сентябре на промышленном объекте в центральной части Румынии, недалеко от государственной компании по производству вооружений.

Румынская разведка разоблачила сеть диверсантов, которых, по данным следствия, координировали из России. Их подозревают в причастности к попытке поджога оборонного завода Carfil в городе Брашов, произошедшей 14 сентября.

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