巴伐利亚州开始讨论开征人工智能税，以支持独立媒体

人工智能的发展需要新的媒体融资模式，以在收入流向大型科技公司的背景下，帮助维护高质量且经过核实的新闻报道。 巴伐利亚州数字技术部长法比安·梅林认为，应考虑开征“人工智能税”的提议，且媒体应获得其中的一部分资金。

“我不希望我国的高质量媒体实质上沦为美国和中国大型‘超大规模企业’的单纯内容供应商。 正因如此，我们需要一种特殊的收费机制——无论是为了支持多样性、数字收费还是AI税（无论如何称呼）， ——但媒体必须从这些大型平台运营商所创造的价值中分得一杯羹，”梅林在本周于慕尼黑举行的欧洲最大媒体会议之一“Medientage”上表达了这一观点。

这位巴伐利亚州政府代表提到，最近他的联邦级同事——德国数字化与现代化部长卡斯滕·维尔德贝格（Karsten Wildberger）也提出了“人工智能税”的构想。

“正在发生许多变化，有些人从中赚取了巨额利润。为什么不将这部分创造出的价值用于帮助我们的社会和政府机构为当前正在发生的变化做好准备呢？”梅林就此评论道。

他举例说明了当前通过人工智能进行搜索的方式： 针对你的查询，你会收到文本格式的回答，其下方可能会附有几个小链接，指向媒体公司、出版社或新闻组织的网站，“说实话，我们中没有人会去点击这些链接”。

“正是这些主体收集了构成回答依据的信息——然而它们却完全被忽视了。 请想想这一点：有些媒体公司、出版商、广播和电视机构，它们租赁办公场所，培训记者，并按照优质新闻报道的标准，向记者支付收集和核实信息的报酬，”这位巴伐利亚州部长指出。

据他介绍，通过数字平台获取信息本身并非问题，问题在于由此产生的所有附加值目前都流向了大型平台运营商，而实际创造这些信息的人却一无所获。

“这种情况必须改变……否则，其后果显而易见：多元化的媒体体系将因无法承受日益加剧的经济压力而日益衰落，导致无法维持内容质量。 用于训练人工智能的信息质量将持续下降，而所有创造出的价值却将流向国外的大型企业，”梅林强调道。

他还指出，一家年营业额达数十亿的平台运营商——所谓的“超大规模企业”——在德国缴纳的税款竟然比当地一家木工坊还要少，这种情况是不合理的。

这位巴伐利亚州部长呼吁欧洲媒体作为4.5亿民众的代表，共同捍卫自身利益并制定自己的规则。

“我们必须鼓起欧洲人的勇气，成为比仅仅是一个可以被召唤的群体更强大的存在——就像冯·德·莱恩女士（欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩）那样，被召唤到高尔夫球场， ——那只是为了宣布新一轮关税措施。如果存在某些企业——例如， 那些年利润超过7.5亿欧元的企业——那么，我们将它们在我国境内创造的价值中的10%回馈给我国媒体体系的核心，这完全是公正且合理的，”梅林指出。

在他看来，媒体体系——与其他子系统一样——必须在人工智能引发的大规模技术革命背景下完成转型， 但应保持其角色和使命——引领社会穿越这场伟大革命，使其为“人工智能时代”做好准备——未来欧洲民主以及经济和社会进程都将在这一时代中发展。

就此，部长还强调了“数字主权”作为根本性问题的重要性。

“我们——作为媒体体系和整个社会——必须清醒地认识到：到2026年，数字主权已不再仅仅是IT领域的问题。 很明显，‘归谁所有’（即谁控制数据）这一问题的答案，将决定未来谁能够分配福祉、自由、和平与安全，”梅林指出。

他呼吁保障自身数据的安全并自主使用数据，采用技术中立的解决方案。

“此外，我们需要属于自己的人工智能时代的领导者——那些将我们欧洲对和平、自由、繁荣、安全、自由市场及数据保护的理解深植于企业基因中的公司…… 我们不能只是袖手旁观，惊讶地看着亚洲和美国的参与者们瓜分未来的繁荣与权力，”这位巴伐利亚州数字技术部长强调道。

据“国际文传电讯社-乌克兰”记者报道。

英国政府顾问呼吁发展国内人工智能能力——《塞浦路斯邮报》。

63%的美国选民反对在住宅附近建设AI数据中心——CNBC报道。

联合国安理会已就人工智能展开讨论：为何人工智能正成为全球安全的新因素。

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