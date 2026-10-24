意大利罗马、米兰和都灵在周六举行反政府及反对生活成本上涨的抗议活动期间，示威者与警方发生冲突。据RMF24报道，警方和军方增派力量维持秩序。

米兰和罗马的冲突

在米兰市中心，一个抗议者团体试图冲破警方设置的路障。这场活动有5000多人参加，其中大多数是年轻人。一些商家因担心发生骚乱，关闭了游行路线上的店铺。

约200名大学生和中小学生还在Teatro Strehler剧院附近举行集会。他们的标语表达了对法国年轻抗议者的声援。当天，伦巴第大区首府共举行了数场反政府活动。

在罗马，示威参与者改变路线并靠近君士坦丁凯旋门后，斗兽场附近发生了冲突。与此同时，首都正在举行两场事先申报的活动：一场由极右翼组织的示威，以及一场反战抗议。在活动开始前，警方在预防性检查中拘留了40多名戴着巴拉克拉法帽并携带其他物品的年轻人，这些物品可能表明他们意图参与骚乱。

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都灵的瓶子和爆竹

数百人在都灵参加抗议活动。当地警察遭到瓶子和爆竹投掷。执法人员使用了警棍和催泪瓦斯。在博洛尼亚，活动参与者高喊反对警方的口号，并投掷爆竹。

在那不勒斯，反对高生活成本的抗议活动和平进行。当警察放松安全警戒线并从游行路线后退数米时，示威者以掌声欢迎他们。

当天早些时候，米兰警方拘留了所谓“10月17日运动”的30岁创始人。他被控煽动暴力。据消息来源称，在前一周米兰发生暴力冲突后，该男子在社交媒体上呼吁人们参加周六的示威活动。

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