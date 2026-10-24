В Риме, Милане и Турине в Италии во время субботних протестов против правительства и роста стоимости жизни произошли столкновения демонстрантов с полицией. По данным RMF24, для поддержания порядка были привлечены усиленные силы полиции и военных.

Столкновения в Милане и Риме

В центре Милана группа участников протеста попыталась прорвать полицейские заграждения во время акции, в которой участвовали более 5 тысяч человек, преимущественно молодёжь. Некоторые торговцы закрыли магазины на маршруте шествия из-за опасений беспорядков.

Около 200 студентов и школьников также провели митинг возле театра Teatro Strehler. На их плакатах были лозунги солидарности с молодыми протестующими во Франции. Всего в столице Ломбардии в тот день прошло несколько антиправительственных акций.

В Риме столкновения произошли возле Колизея после того, как участники манифестации изменили маршрут и подошли к Арке Константина. Одновременно в столице проходили две заранее заявленные акции: демонстрация, организованная ультраправыми, и протест против войн. Перед началом мероприятий полиция во время превентивных проверок задержала более 40 молодых людей в балаклавах и с другими предметами, которые могли свидетельствовать о намерении участвовать в беспорядках.

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Бутылки и петарды в Турине

В Турине на протест вышли сотни людей. Полицейских там забрасывали бутылками и петардами. Правоохранители применили дубинки и слезоточивый газ. В Болонье участники акции выкрикивали лозунги против полиции и бросали петарды.

В Неаполе протест против высокой стоимости жизни прошёл спокойно. Демонстранты аплодисментами встретили полицейских, когда те ослабили кордон безопасности и отошли на несколько метров от маршрута шествия.

Ранее в тот же день миланская полиция задержала 30-летнего основателя так называемого Движения 17 октября. Ему предъявили обвинение в подстрекательстве к насилию. По данным источника, после насильственных столкновений в Милане на предыдущей неделе мужчина призвал в соцсети присоединиться к субботним демонстрациям.

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