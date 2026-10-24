波兰调查人员公布GROM军人在美国死亡的初步情况——Interia

波兰调查人员确定了两名GROM部队军人在美国亚利桑那州进行夜间跳伞训练时死亡的初步情况。悲剧发生于2025年9月19日，地点靠近一处美国军事基地。

空中相撞

据Interia报道，援引《Rzeczpospolita》报获得的信息，这起悲剧可能由多种情况共同导致。调查人员指出，编队中出现了计划外的位置信息变化，跳伞人员的飞行轨迹交叉，随后发生碰撞并在空中缠绕。

据《Rzeczpospolita》报道，此次跳伞从3000米高度以自由落体模式进行。降落伞在1500米高度打开。

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案件已结案

GROM前指挥官、退役将军罗曼·波尔科对《Rzeczpospolita》表示，训练是在极其困难的夜间条件下进行的。他说，在完全黑暗的环境中，跳伞时只有几秒钟可供反应。

华沙地区检察院军事事务部门启动了调查，但一年后将其结案。华沙检察院发言人彼得·安东尼·斯基巴向该媒体表示，调查未能确认其他人员的行为导致了这些军人的死亡。结案决定为最终决定。

波兰武装部队军种总司令部在悲剧发生后的声明中也表示，已成立特别委员会，以查明事件的具体情况。

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