特朗普称奥巴马极其不称职——Dawn

美国总统唐纳德·特朗普周日称其前任巴拉克·奥巴马“极其不称职”。此前，奥巴马在克利夫兰和底特律举行的集会上发表讲话，为定于11月3日举行的美国国会中期选举造势。Dawn对此报道。

特朗普在Truth Social平台的一则帖文中表示，奥巴马“向伊朗支付了数十亿美元”，并据称为伊朗获得核武器铺平了道路。他还提到奥巴马在选举中支持希拉里·克林顿和卡玛拉·哈里斯，而两人均告败。

对密歇根州候选人的支持

特朗普还批评奥巴马支持民主党联邦参议员候选人阿卜杜勒·埃尔-赛义德。他的共和党对手迈克·罗杰斯和特朗普的盟友试图将埃尔-赛义德与“穆斯林兄弟会”联系起来，并称他为“圣战分子”；该媒体指出，这类说法是错误的。

总统表示，他赢得了密歇根州，带回了汽车工业和一座空军基地，并创造了前所未有的更多就业岗位。特朗普呼吁选民支持罗杰斯，并称埃尔-赛义德为“假医生”。

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奥巴马对特朗普的批评

投票前十天，奥巴马在俄亥俄州和密歇根州为民主党人助选。在一场支持埃尔-赛义德的竞选活动中，他称此次投票是一个“紧急制动器”，至少应部分遏制特朗普总统任期内的“荒谬”，并呼吁恢复政府问责。

这位前总统还指控特朗普腐败，批评其对伊朗政策，并嘲讽白宫的装饰。奥巴马表示，特朗普政府专注于次要问题，包括军人的外表和睾酮水平。

路透社/益普索于8月进行的一项民调显示，63%的美国人认为，特朗普重返白宫后，总统及其家人从加密货币中不当获利。另有69%的受访者相信，他的政治决策受到私人商业利益的影响。

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