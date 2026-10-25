Trump nazwał Obamę skrajnie niekompetentnym — Dawn

Prezydent USA Donald Trump w niedzielę nazwał swojego poprzednika Baracka Obamę „skrajnie niekompetentnym” po jego wystąpieniach na wiecach w Cleveland i Detroit przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu USA, zaplanowanymi na 3 listopada. Poinformował o tym Dawn.

We wpisie na platformie Truth Social Trump oświadczył, że Obama „zapłacił Iranowi miliardy” i rzekomo otworzył mu drogę do broni jądrowej. Wspomniał także o poparciu Obamy dla Hillary Clinton i Kamali Harris w wyborach, które przegrały.

Poparcie dla kandydatów w Michigan

Trump skrytykował również Obamę za poparcie demokratycznego kandydata do Senatu USA Abdula El-Sayeda. Jego republikański rywal Mike Rogers i sojusznicy Trumpa próbują powiązać El-Sayeda z „Braćmi Muzułmańskimi” i nazywają go „dżihadystą”; publikacja zaznacza, że twierdzenia te są fałszywe.

Prezydent oświadczył, że wygrał w Michigan, przywrócił przemysł motoryzacyjny i bazę lotniczą oraz stworzył więcej miejsc pracy niż kiedykolwiek wcześniej. Trump wezwał wyborców do poparcia Rogersa i nazwał El-Sayeda „fałszywym lekarzem”.

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Krytyka Trumpa ze strony Obamy

Dziesięć dni przed głosowaniem Obama prowadził kampanię na rzecz demokratów w Ohio i Michigan. Podczas wydarzenia kampanijnego wspierającego El-Sayeda nazwał głosowanie „hamulcem awaryjnym”, który powinien przynajmniej częściowo powstrzymać „nonsens” prezydentury Trumpa, oraz wezwał do przywrócenia rozliczalności władzy.

Były prezydent oskarżył również Trumpa o korupcję, skrytykował jego politykę wobec Iranu i wyśmiał wystrój Białego Domu. Obama stwierdził, że administracja Trumpa koncentruje się na drugorzędnych kwestiach, w tym na wyglądzie i poziomie testosteronu personelu wojskowego.

Sondaż Reuters/Ipsos przeprowadzony w sierpniu wykazał, że 63% Amerykanów uważa, iż prezydent i jego rodzina niewłaściwie czerpali zyski z kryptowalut po powrocie Trumpa do Białego Domu. Kolejne 69% respondentów jest przekonanych, że na jego decyzje polityczne wpływają prywatne interesy biznesowe.

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