Трамп назвал Обаму крайне некомпетентным — Dawn

Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал своего предшественника Барака Обаму «крайне некомпетентным» после его выступлений на митингах в Кливленде и Детройте перед промежуточными выборами в Конгресс США, назначенными на 3 ноября. Об этом сообщает Dawn.

В публикации на платформе Truth Social Трамп заявил, что Обама «заплатил Ирану миллиарды» и якобы открыл ему путь к ядерному оружию. Он также упомянул поддержку Обамой Хиллари Клинтон и Камалы Харрис на выборах, в которых они потерпели поражение.

Поддержка кандидатов в Мичигане

Трамп также раскритиковал Обаму за поддержку кандидата от Демократической партии в Сенат США Абдула Эль-Сайеда. Его соперник-республиканец Майк Роджерс и союзники Трампа пытаются связать Эль-Сайеда с «Братьями-мусульманами» и называют его «джихадистом»; издание отмечает, что такие утверждения являются ложными.

Президент заявил, что победил в Мичигане, вернул автомобильную промышленность и авиабазу, а также создал больше рабочих мест, чем когда-либо прежде. Трамп призвал избирателей поддержать Роджерса и назвал Эль-Сайеда «фальшивым врачом».

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Критика Трампа со стороны Обамы

За десять дней до голосования Обама агитировал за демократов в Огайо и Мичигане. Во время кампании в поддержку Эль-Сайеда он назвал голосование «аварийным выключателем», который должен хотя бы частично сдержать «бессмыслицу» президентства Трампа, и призвал вернуть подотчетность власти.

Экс-президент также обвинил Трампа в коррупции, раскритиковал его политику в отношении Ирана и высмеял оформление Белого дома. Обама заявил, что администрация Трампа сосредотачивается на второстепенных вопросах, в том числе на внешности и уровне тестостерона военнослужащих.

Опрос Reuters/Ipsos, проведенный в августе, показал, что 63% американцев считают: президент и его семья ненадлежащим образом получали прибыль от криптовалют после возвращения Трампа в Белый дом. Еще 69% опрошенных убеждены, что на его политические решения влияют частные бизнес-интересы.

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