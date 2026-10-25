Черное море стало самым опасным маршрутом для торговых судов в мире — FT

Черное море стало самым опасным морским маршрутом в мире для торговых моряков. По данным, приведенным Financial Times, с начала 2026 года здесь подверглись нападениям более 570 судов, а по меньшей мере 40 моряков погибли. Для сравнения: в районе Ормузского пролива за это время подтверждено 24 случая гибели людей.

Черное море остается важным маршрутом для перевозки зерна, нефти и других грузов. Но из-за войны России против Украины плавание здесь становится все более опасным. Экипажи торговых судов рискуют попасть под удары беспилотников, ракет и морских дронов со взрывчаткой. Журналисты пообщались с судовладельцами и представителями морских организаций, которые отмечают растущие риски для гражданского судоходства.

По оценкам, приводимым изданием, количество атак в Чёрном море может более чем в шесть раз превышать показатели Персидского залива. Часть судов попадает под удары во время обстрелов портов. Другие становятся непосредственными целями атак.

Председатель Профсоюза работников морского транспорта Украины Олег Григорюк подчеркнул, что работа в Черном море, особенно заход в украинские порты, сопряжена с постоянной опасностью. «На мой взгляд, плавание по Черному морю и заход в украинские порты — это почти самоубийство. Общее ощущение таково, что угроза жизни существует постоянно», — заявил он.

Более 570 судов подверглись атакам

По данным компании по морской безопасности Ambrey и Международной морской организации, в Черном море в этом году подверглись атакам более 570 судов. В результате этих инцидентов погибли не менее 40 моряков. Для сравнения: в районе Ормузского пролива подтверждено 24 погибших. Ситуация наиболее обострилась летом. По данным Ambrey, с июля по сентябрь атакам подверглись около 387 судов. Это более чем в пять раз превышает показатель предыдущего квартала. В среднем тогда фиксировалось более четырёх атак на суда ежедневно.

Опасность заключается не только в самих ударах. Суда могут оказаться под обстрелом во время атак на портовую инфраструктуру, а экипажи — пострадать даже в том случае, если корабль не был основной целью. Дополнительные риски создают морские мины и вмешательство в работу спутниковых навигационных систем.

Сальваторе Адорно, заместитель берегового руководителя компании Sicilship, управляющей судном «Wine Trader», заявил, что атаки на корабли могут представлять прямую угрозу жизни экипажей. «Ситуация просто невероятная. На мой взгляд, каждое нападение на судно — это нападение с намерением убить», — сказал он. Адорно также обратил внимание на опасность повторных ударов по тем же участкам судна, где могут находиться моряки.

Президент Румынии Никушор Дан, со своей стороны, обвинил Россию в эскалации войны вблизи границ НАТО. Рост числа атак вызывает беспокойство и в других странах региона, ведь опасные инциденты происходят не только вблизи украинских и российских берегов.

Число атак резко возросло

Как отмечает Financial Times, риски для судоходства в Чёрном море растут с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В начале войны в этих водах устанавливали морские мины. Впоследствии ситуация временно улучшилась благодаря соглашению об экспорте украинского зерна, заключенному при посредничестве ООН и Турции. Однако в 2023 году оно перестало действовать, а Россия продолжила атаковать украинские порты.

В последние месяцы удары по судам и портовой инфраструктуре участились. В то же время Украина усилила атаки беспилотниками на российские суда и объекты, связанные с морскими перевозками. Как поясняет издание, украинская кампания изначально была направлена на срыв поставок дизельного топлива из Крыма, но впоследствии распространилась на судоходство в Керченском проливе, соединяющем Чёрное и Азовское моря.

По данным Ambrey, примерно 90 % ударов по судам за последние 45 дней пришлось на Россию. Эта оценка относится к конкретному периоду и не означает, что все атаки в течение года имели такое же соотношение. Бриджит Диакун, директор по исследованиям Lloyd’s List Intelligence, отметила, что нынешний масштаб угроз отличается от того, который специалисты наблюдали ранее. «Это совершенно другая ситуация. Я уже много лет отслеживаю влияние войны на морскую торговлю, но такого еще никогда не видела», — сказала она.

Удары сказываются на работе украинских портов

Последствия атак сказываются и на работе портов Большой Одессы. По данным крупнейшего частного портового оператора Украины TIS, в прошлом месяце там обслужили менее 10 судов. Для сравнения: в июле их было около 400. Такое падение количества суднозаходов свидетельствует о серьезных перебоях в работе морской логистики. Когда суда и порты оказываются под угрозой ударов, перевозчики вынуждены пересматривать маршруты и оценивать риски для экипажей и грузов.

Опасность в Чёрном море также влияет на стоимость страхования судов. Из-за угрозы атак компании могут платить значительно больше за покрытие военных рисков или вообще отказываться от рейсов в опасные районы. Это увеличивает расходы на перевозку и затрудняет экспорт товаров, в частности украинского зерна. Таким образом, рост числа атак угрожает не только морякам, но и международной торговле. Черное море остается важным путем для поставок зерна и других товаров, однако все более высокие риски уже сказываются на работе судоходных компаний и украинских портов. О росте угроз пишет британское издание Financial Times.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила очередную атаку на коммерческое судно в Чёрном море у побережья Румынии и возложила ответственность за неё на Россию. В результате удара погиб моряк, ещё трое членов экипажа числятся пропавшими без вести.

Профсоюз моряков Хорватии добивается объявления части Черного моря у побережья Болгарии и Румынии зоной боевых действий. Причиной послужила атака беспилотников на коммерческое судно Wine Trader, в результате которой пропали без вести несколько членов экипажа, в том числе гражданин Хорватии.

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