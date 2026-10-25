Чорне море стало найнебезпечнішим маршрутом для торгових суден у світі — FT

Чорне море стало найнебезпечнішим морським маршрутом у світі для торговельних моряків. За даними, які наводить Financial Times, від початку 2026 року тут зазнали атак понад 570 суден, а щонайменше 40 моряків загинули. Для порівняння, в районі Ормузької протоки за цей час підтвердили 24 загибелі.

Чорне море залишається важливим маршрутом для перевезення зерна, нафти та інших вантажів. Але через війну Росії проти України плавання тут стає дедалі небезпечнішим. Екіпажі торговельних суден ризикують потрапити під удари безпілотників, ракет і морських дронів із вибухівкою. Журналісти поспілкувалися із судновласниками та представниками морських організацій, які вказують на дедалі більші ризики для цивільного судноплавства.

За оцінками, які наводить видання, кількість атак у Чорному морі може більш ніж ушестеро перевищувати показники Перської затоки. Частина суден потрапляє під удари під час обстрілів портів. Інші стають безпосередніми цілями атак.

Голова Профспілки працівників морського транспорту України Олег Григорюк наголосив, що робота в Чорному морі, особливо заходи в українські порти, пов’язана з постійною небезпекою. «На мою думку, плавання Чорним морем і заходження в українські порти — це майже самогубство. Загальне відчуття таке, що загроза для життя існує постійно», — заявив він.

Понад 570 суден зазнали атак

За даними компанії з морської безпеки Ambrey та Міжнародної морської організації, у Чорному морі цього року зазнали атак понад 570 суден. Унаслідок цих інцидентів загинули щонайменше 40 моряків. Для порівняння, в районі Ормузької протоки підтверджено 24 загиблих. Найбільше ситуація заострилася влітку. За даними Ambrey, із липня до вересня ураження зазнали близько 387 суден. Це більш ніж уп’ятеро перевищує показник попереднього кварталу. У середньому тоді фіксували понад чотири атаки на судна щодня.

Небезпека полягає не лише в самих ударах. Судна можуть опинитися під вогнем під час атак на портову інфраструктуру, а екіпажі — постраждати навіть тоді, коли корабель не був основною ціллю. Додаткові ризики створюють морські міни та втручання в роботу супутникових навігаційних систем.

Сальваторе Адорно, заступник керівника на березі компанії Sicilship, яка управляє судном «Wine Trader», заявив, що атаки на кораблі можуть становити пряму загрозу життю екіпажів. «Ситуація просто неймовірна. На мою думку, кожен напад на судно — це напад із наміром заподіяти смерть», — сказав він. Адорно також звернув увагу на небезпеку повторних ударів по тих самих ділянках судна, де можуть перебувати моряки.

Президент Румунії Нікушор Дан, зі свого боку, звинуватив Росію в посиленні війни поблизу кордонів НАТО. Зростання кількості атак викликає занепокоєння і в інших країнах регіону, адже небезпечні інциденти відбуваються не лише поблизу українських і російських берегів.

Кількість атак різко зросла

Як зазначає Financial Times, ризики для судноплавства в Чорному морі зростають від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На початку війни в цих водах встановлювали морські міни. Згодом ситуація тимчасово поліпшилася завдяки угоді про експорт українського зерна, укладеній за посередництва ООН і Туреччини. Однак у 2023 році вона припинила діяти, а Росія продовжила атакувати українські порти.

Останніми місяцями удари по суднах і портовій інфраструктурі почастішали. Водночас Україна посилила атаки безпілотниками на російські судна та об’єкти, пов’язані з морськими перевезеннями. Як пояснює видання, українська кампанія спочатку була спрямована на порушення постачання дизельного пального з Криму, але згодом поширилася на судноплавство в Керченській протоці, яка з’єднує Чорне й Азовське моря.

За даними Ambrey, приблизно 90% ударів по суднах за останні 45 днів припадали на Росію. Ця оцінка стосується конкретного періоду й не означає, що всі атаки протягом року мали таке саме співвідношення. Бріджет Діакун, директорка з досліджень Lloyd’s List Intelligence, зазначила, що нинішній масштаб загроз відрізняється від того, який фахівці спостерігали раніше. «Це зовсім інша ситуація. Я вже роками відстежую вплив війни на морську торгівлю, але такого ще ніколи не бачила», — сказала вона.

Удари впливають на роботу українських портів

Наслідки атак позначаються і на роботі портів Великої Одеси. За даними найбільшого приватного портового оператора України TIS, минулого місяця там обслужили менш ніж 10 суден. Для порівняння, у липні їх було близько 400. Таке падіння кількості суднозаходів свідчить про серйозні перебої в роботі морської логістики. Коли судна та порти опиняються під загрозою ударів, перевізники змушені переглядати маршрути й оцінювати ризики для екіпажів і вантажів.

Небезпека в Чорному морі також впливає на вартість страхування суден. Через загрозу атак компанії можуть платити значно більше за покриття воєнних ризиків або взагалі відмовлятися від рейсів у небезпечні райони. Це збільшує витрати на перевезення та ускладнює експорт товарів, зокрема українського зерна. Отже, зростання кількості атак загрожує не лише морякам, а й міжнародній торгівлі. Чорне море залишається важливим шляхом для постачання зерна та інших товарів, однак дедалі вищі ризики вже позначаються на роботі судноплавних компаній і українських портів. Про зростання загроз пише британське видання Financial Times.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила чергову атаку на комерційне судно в Чорному морі біля узбережжя Румунії та поклала відповідальність за неї на Росію. Унаслідок удару загинув моряк, ще троє членів екіпажу вважаються зниклими безвісти.

Профспілка моряків Хорватії домагається оголошення частини Чорного моря біля узбережжя Болгарії та Румунії зоною бойових дій. Причиною стала атака безпілотників на комерційне судно Wine Trader, внаслідок якої зникли безвісти кілька членів екіпажу, зокрема громадянин Хорватії.

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