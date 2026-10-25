На выборах в Сербии наблюдатели оценили явку избирателей в 41,1% по состоянию на 13:00 по центральноевропейскому времени. Об этом сообщает The Rio Times.

Промежуточная оценка явки

Опубликованный показатель является оценкой наблюдателей, сделанной в середине дня голосования. Он не является окончательным результатом, поскольку на момент его публикации избирательные участки продолжали работу.

По данным издания, оценка явки на 13:00 существенно превышала темп участия избирателей, зафиксированный на выборах в Сербии в 2023 году. В то же время The Rio Times не приводит точный показатель явки за аналогичное время во время тех выборов.

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Голосование продолжалось

The Rio Times отмечает, что избирательные участки должны были оставаться открытыми до 15:00 по восточному времени США. Следовательно, данные о 41,1% отражают ситуацию до завершения голосования и могут отличаться от итогового уровня участия избирателей.

В сообщении не приводятся другие данные о явке, результатах голосования или распределении голосов между участниками выборов. Информация касается только промежуточной оценки участия избирателей, опубликованной наблюдателями.

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