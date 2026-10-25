В Польше бывшая министр фондов и региональной политики Катажина Пельчиньска-Наленч планирует основать новую ассоциацию. Об этом в эфире Polsat News заявил вице-маршалок Сената Мацей Живно, сообщает RMF24.

По словам Живно, Пельчиньска-Наленч сообщила о намерении создать новое объединение во время внутренней встречи. Он добавил, что она пригласила в него не всех членов партии «Польша 2050», и назвал это по меньшей мере неожиданным.

Уход из правительства и партии

В четверг вечером Пельчиньска-Наленч объявила в социальной сети X об уходе из правительства и партии «Польша 2050». В субботу правление партии официально исключило ее из своих рядов. RMF24 связывает это решение с ее отставкой с министерской и партийной должностей.

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Лидер «Польши 2050» Шимон Холовня заявил, что по-разному с Пельчиньской-Наленч смотрит на подход к политике: по его мнению, она считает конфликт движущей силой перемен, тогда как он выступает за сотрудничество. В то же время Холовня осудил волну ненависти в отношении бывшей министерки и назвал бессмысленными конфликты с премьер-министром, главой Польской крестьянской партии и Левицей.

Оценки политиков

Депутатка Новой Левицы Анна Мария Жуковская предположила, что решение Пельчиньской-Наленч могло быть связано с нереализованными политическими амбициями. Евродепутат от «Гражданской коалиции» Бартош Арлукович назвал ее поведение непредсказуемым и обвинил ее в эгоцентризме. Депутатка Польской крестьянской партии Уршула Паславская сказала, что бывшая министр не выдержала давления.

В то же время депутат «Польши 2050» Павел Шлиз положительно оценил работу возглавляемого ею ведомства, в частности реализацию Национального плана восстановления. Представитель «Конфедерации» Михал Вавер заявил, что Пельчиньска-Наленч пыталась провести реальные изменения, но не всегда имела поддержку партнеров по коалиции.

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