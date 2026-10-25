波兰前基金和地区政策部长卡塔日娜·佩乌琴斯卡-纳文奇计划成立一个新协会。参议院副议长马切伊·日夫诺在Polsat News节目中表示，RMF24报道。

日夫诺表示，佩乌琴斯卡-纳文奇在一次内部会议上宣布了成立新组织的意图。他补充说，她并未邀请“波兰2050”党所有成员加入，并称这至少令人意外。

退出政府和政党

佩乌琴斯卡-纳文奇于周四晚间在社交平台X上宣布退出政府和“波兰2050”党。周六，该党理事会正式将她开除出党。RMF24将这一决定与她辞去部长和党内职务联系起来。

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“波兰2050”党领袖西蒙·霍沃夫尼亚表示，他与佩乌琴斯卡-纳文奇对政治的处理方式不同：在他看来，她认为冲突是变革的推动力，而他主张合作。同时，霍沃夫尼亚谴责了针对这名前部长的仇恨浪潮，并称与总理、波兰人民党领导人以及左翼之间的冲突毫无意义。

政治人物的评价

新左翼党议员安娜·玛丽亚·茹科夫斯卡推测，佩乌琴斯卡-纳文奇的决定可能与未能实现的政治抱负有关。公民联盟欧洲议会议员巴尔托什·阿尔武科维奇称她的行为难以预测，并指责她自我中心。波兰人民党议员乌尔舒拉·帕斯瓦夫斯卡表示，这名前部长未能承受压力。

同时，“波兰2050”党议员帕维尔·希利兹积极评价了她领导的部门的工作，尤其是实施国家复苏计划。联盟党代表米哈乌·瓦韦尔表示，佩乌琴斯卡-纳文奇曾试图推行真正的改革，但并非总能得到联盟伙伴的支持。

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