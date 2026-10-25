W Polsce była minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz planuje założyć nowe stowarzyszenie. Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno powiedział o tym na antenie Polsat News, jak informuje RMF24.

Według Żywno Pełczyńska-Nałęcz poinformowała o zamiarze utworzenia nowego zrzeszenia podczas wewnętrznego spotkania. Dodał, że nie zaprosiła do niego wszystkich członków partii Polska 2050, i nazwał to co najmniej zaskakującym.

Odejście z rządu i partii

Pełczyńska-Nałęcz w czwartek wieczorem ogłosiła w serwisie społecznościowym X odejście z rządu i partii Polska 2050. W sobotę zarząd partii oficjalnie wykluczył ją ze swoich szeregów. RMF24 wiąże tę decyzję z jej rezygnacją ze stanowisk ministerialnego i partyjnego.

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Lider Polski 2050 Szymon Hołownia oświadczył, że różni się z Pełczyńską-Nałęcz w podejściu do polityki: jego zdaniem uważa ona konflikt za motor zmian, podczas gdy on opowiada się za współpracą. Jednocześnie Hołownia potępił falę nienawiści wobec byłej minister i nazwał bezsensownymi konflikty z premierem, liderem Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicą.

Oceny polityków

Posłanka Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska zasugerowała, że decyzja Pełczyńskiej-Nałęcz mogła być związana z niezrealizowanymi ambicjami politycznymi. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz nazwał jej zachowanie nieprzewidywalnym i zarzucił jej egocentryzm. Posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego Urszula Pasławska powiedziała, że była minister nie wytrzymała presji.

Jednocześnie poseł Polski 2050 Paweł Śliz pozytywnie ocenił pracę kierowanego przez nią resortu, w szczególności wdrażanie Krajowego Planu Odbudowy. Przedstawiciel Konfederacji Michał Wawer oświadczył, że Pełczyńska-Nałęcz próbowała przeprowadzić realne zmiany, ale nie zawsze miała poparcie partnerów koalicyjnych.

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