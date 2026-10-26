Prezydent USA Donald Trump podczas wiecu wyborczego w Port Huron w stanie Michigan nazwał kandydata Partii Demokratycznej do Senatu Abdula El-Sayeda „dżihadystą” i oświadczył, że rzekomo ma on powiązania z ruchem Bractwo Muzułmańskie. Jerusalem Post poinformował o tym, powołując się na przemówienie Trumpa.

„Jestem tutaj, aby nie dopuścić, by dżihadysta, członek Bractwa Muzułmańskiego, został senatorem Stanów Zjednoczonych” — powiedział Trump do swoich zwolenników. Porównał także głosowanie przeciwko El-Sayedowi do działań pochodzącego z Michigan Todda Beamera i innych pasażerów lotu United Flight 93, którzy stawiali opór porywaczom podczas ataków z 11 września 2001 roku.

Wyścig o miejsce w Senacie

W wyborach do Senatu USA 3 listopada El-Sayed rywalizuje o wakujące miejsce z Republikaninem, byłym członkiem Izby Reprezentantów Mikiem Rogersem. Wynik rywalizacji w Michigan może wpłynąć na kontrolę nad wyższą izbą Kongresu. Jeśli El-Sayed wygra, zostanie pierwszym muzułmaninem wybranym do Senatu USA.

Trump oświadczył, że Michigan musi „powstać i walczyć”, aby nie dopuścić „dżihadysty na Kapitol”. Powiedział również, że w przypadku zwycięstwa El-Sayeda byłby on rzekomo jedynym senatorem, który musiałby przechodzić przez wykrywacz metalu przed wejściem do Senatu.

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Odpowiedź kandydata i Obamy

El-Sayed odrzucił oskarżenia i wcześniej stwierdził, że kwestionowanie przez Rogersa jego lojalności wobec Stanów Zjednoczonych jest „haniebne”. Rogers bez dowodów twierdził, że jego rywal ma powiązania z Bractwem Muzułmańskim; El-Sayed zaprzecza jakiejkolwiek przynależności do tej organizacji.

Były prezydent USA Barack Obama, który dzień wcześniej prowadził kampanię na rzecz Demokratów w Detroit, nazwał takie ataki próbą przedstawienia El-Sayeda jako mniej patriotycznego i mniej amerykańskiego niż jego przeciwnicy. Obama porównał to do oskarżeń pod swoim adresem o rzekome urodzenie w Kenii.

Podczas kampanii omawiane jest również handlowe starcie USA i Kanady, które odbiło się na przemyśle motoryzacyjnym Detroit. Rogers poparł cła Trumpa, wiążąc je z inwestycjami Chevrolet i Detroit Diesel w produkcję w Michigan, lecz wyraził zaniepokojenie wpływem kanadyjskich ceł na sektor motoryzacyjny.

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