Президент Трамп назвав Ель-Саєда джихадистом у Мічигані — Jerusalem Post

Президент США Дональд Трамп на передвиборчому мітингу в Порт-Гуроні, штат Мічиган, назвав кандидата від Демократичної партії до Сенату Абдула Ель-Саєда «джихадистом» і заявив про нібито його зв’язки з рухом «Брати-мусульмани». Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на виступ Трампа.

«Я тут, щоб не допустити, аби джихадист, член “Братів-мусульман”, став сенатором Сполучених Штатів», — сказав Трамп перед прихильниками. Він також порівняв голосування проти Ель-Саєда з діями уродженця Мічигану Тодда Бімера та інших пасажирів рейсу United Flight 93, які чинили опір викрадачам під час атак 11 вересня 2001 року.

Перегони за місце в Сенаті

На виборах до Сенату США 3 листопада Ель-Саєд змагається за вакантне місце з республіканцем, колишнім членом Палати представників Майком Роджерсом. Результат перегонів у Мічигані може вплинути на контроль над верхньою палатою Конгресу. Якщо Ель-Саєд переможе, він стане першим мусульманином, обраним до Сенату США.

Трамп заявив, що Мічиган має «встати і боротися», аби не допустити «джихадиста до Капітолію». Він також сказав, що у разі перемоги Ель-Саєд нібито був би єдиним сенатором, якому довелося б проходити через металодетектор перед входом до Сенату.

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Відповідь кандидата та Обами

Ель-Саєд відкинув звинувачення та раніше заявив, що Роджерсу «ганебно» ставити під сумнів його відданість Сполученим Штатам. Роджерс без доказів стверджував, що його суперник має зв’язки з «Братами-мусульманами»; Ель-Саєд заперечує будь-яку належність до цієї організації.

Колишній президент США Барак Обама, який напередодні агітував за демократів у Детройті, назвав такі атаки спробою представити Ель-Саєда менш патріотичним і менш американцем, ніж його опоненти. Обама порівняв це зі звинуваченнями на свою адресу про нібито народження в Кенії.

Під час кампанії також обговорюють торговельне протистояння США і Канади, яке позначилося на автомобільній галузі Детройта. Роджерс підтримав мита Трампа, пов’язавши їх з інвестиціями Chevrolet і Detroit Diesel у виробництво в Мічигані, але висловив занепокоєння щодо впливу канадських тарифів на автомобільний сектор.

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