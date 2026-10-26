美国总统唐纳德·特朗普在密歇根州休伦港的一场竞选集会上称民主党参议员候选人阿卜杜勒·埃尔-赛义德为“圣战分子”，并称其据称与穆斯林兄弟会运动有关联。《耶路撒冷邮报》援引特朗普的讲话报道称。

特朗普对支持者说：“我来到这里，是为了阻止一名圣战分子、穆斯林兄弟会成员成为美国参议员。”他还将投票反对埃尔-赛义德与密歇根州人托德·比默及联合航空93号航班其他乘客的行动相提并论；这些乘客在2001年9月11日袭击事件中反抗了劫机者。

参议院席位之争

在11月3日举行的美国参议院选举中，埃尔-赛义德将与共和党人、前众议院议员迈克·罗杰斯竞争这一空缺席位。密歇根州这场竞选的结果可能影响对国会参议院的控制权。如果埃尔-赛义德获胜，他将成为首位当选美国参议员的穆斯林。

特朗普表示，密歇根州必须“站起来战斗”，以阻止“一名圣战分子进入国会大厦”。他还说，如果埃尔-赛义德获胜，他据称将是唯一一名在进入参议院前必须通过金属探测器的参议员。

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候选人与奥巴马的回应

埃尔-赛义德驳斥了这些指控，并此前表示，罗杰斯质疑他对美国的忠诚是“可耻的”。罗杰斯在没有证据的情况下声称，其对手与穆斯林兄弟会有关联；埃尔-赛义德否认与该组织有任何隶属关系。

美国前总统巴拉克·奥巴马前一天在底特律为民主党人助选，他称此类攻击是试图将埃尔-赛义德描绘成比其对手更不爱国、更不像美国人。奥巴马将此与针对他的、称其据称出生于肯尼亚的指控作了比较。

竞选期间还讨论了影响到底特律汽车产业的美加贸易对抗。罗杰斯支持特朗普的关税政策，并将其与雪佛兰和底特律柴油机公司在密歇根州制造业的投资联系起来，但对加拿大关税对汽车行业的影响表示担忧。

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