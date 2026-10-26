Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Порт-Гуроне, штат Мичиган, назвал кандидата от Демократической партии в Сенат Абдула Эль-Сайеда «джихадистом» и заявил о якобы его связях с движением «Братья-мусульмане». Об этом Jerusalem Post сообщает со ссылкой на выступление Трампа.

«Я здесь, чтобы не допустить, чтобы джихадист, член “Братьев-мусульман”, стал сенатором Соединенных Штатов», — сказал Трамп своим сторонникам. Он также сравнил голосование против Эль-Сайеда с действиями уроженца Мичигана Тодда Бимера и других пассажиров рейса United Flight 93, которые сопротивлялись угонщикам во время атак 11 сентября 2001 года.

Гонка за место в Сенате

На выборах в Сенат США 3 ноября Эль-Сайед борется за вакантное место с республиканцем, бывшим членом Палаты представителей Майком Роджерсом. Результат гонки в Мичигане может повлиять на контроль над верхней палатой Конгресса. Если Эль-Сайед победит, он станет первым мусульманином, избранным в Сенат США.

Трамп заявил, что Мичиган должен «встать и бороться», чтобы не допустить «джихадиста в Капитолий». Он также сказал, что в случае победы Эль-Сайед якобы был бы единственным сенатором, которому пришлось бы проходить через металлодетектор перед входом в Сенат.

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Ответ кандидата и Обамы

Эль-Сайед отверг обвинения и ранее заявил, что Роджерсу «позорно» ставить под сомнение его преданность Соединенным Штатам. Роджерс без доказательств утверждал, что его соперник имеет связи с «Братьями-мусульманами»; Эль-Сайед отрицает какую-либо принадлежность к этой организации.

Бывший президент США Барак Обама, который днем ранее агитировал за демократов в Детройте, назвал такие атаки попыткой представить Эль-Сайеда менее патриотичным и менее американцем, чем его оппоненты. Обама сравнил это с обвинениями в его адрес в якобы рождении в Кении.

В ходе кампании также обсуждается торговое противостояние США и Канады, которое отразилось на автомобильной промышленности Детройта. Роджерс поддержал тарифы Трампа, связав их с инвестициями Chevrolet и Detroit Diesel в производство в Мичигане, но выразил обеспокоенность влиянием канадских тарифов на автомобильный сектор.

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