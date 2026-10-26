We Francji były premier i mer Hawru Édouard Philippe spadł na trzecie miejsce w nowym sondażu dotyczącym deklaracji głosowania w pierwszej turze wyborów prezydenckich w 2027 roku. Według Politico Europe, w badaniu instytutu Cluster 17 ma on 16% poparcia — o 3 punkty procentowe mniej niż w poprzednim sondażu, w którym uzyskał 19%.

Jean-Luc Mélenchon uzyskuje 18,5%, czyli o 0,5 punktu procentowego mniej niż w poprzednim badaniu. Według oceny Politico, w testowanych scenariuszach to właśnie Mélenchon ma największe szanse na wejście do drugiej tury przeciwko Marine Le Pen.

Le Pen prowadzi w symulacji pierwszej tury

Kandydatka Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen ma 33% w scenariuszu, w którym blok centrowy reprezentuje Philippe. W poprzednim sondażu jej wynik wynosił 31%.

Raphaël Glucksmann, który wygrał pierwszą turę prawyborów Partii Socjalistycznej i Place publique, zwiększył wynik z 12% do 13%. Według Cluster 17 gotowych poprzeć go jest 29% wyborców Emmanuela Macrona z wyborów prezydenckich w 2022 roku, podczas gdy na Philippe'a gotowych jest głosować 49% tej grupy.

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Inne scenariusze

Kandydat Republikanów Bruno Retailleau ma od 7,5% do 8% poparcia. Jeśli do symulacji włącza się mera Cannes Davida Lisnarda, związanego z Nouvelle Énergie, uzyskuje on 8%. W tym wariancie Le Pen ma 30,5%, Retailleau — 7%, a Éric Zemmour — 3,5%.

W scenariuszu z sekretarzem generalnym Renaissance Gabrielem Attalem zamiast Philippe'a Attal uzyskuje 12%, wobec 13,5% w badaniu wrześniowym. Wynik Mélenchona wynosi wówczas 19,5%, a Glucksmanna — 14%.

Sondaż przeprowadzono online wśród 3 tys. respondentów w wieku od 18 lat, stosując dobór kwotowy. Deklarowany margines błędu wynosi od 0,8 do 1,8 punktu procentowego.

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