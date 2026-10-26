在法国，前总理兼勒阿弗尔市长爱德华·菲利普在一项有关2027年总统选举首轮投票意向的新民调中跌至第三位。据Politico Europe报道，在Cluster 17研究所的调查中，他获得16%的支持率——比此前民调中的19%低3个百分点。

让-吕克·梅朗雄获得18.5%的支持率，比此前调查低0.5个百分点。Politico评估称，在所测试的情景中，梅朗雄最有可能与玛丽娜·勒庞一同进入第二轮。

勒庞在首轮模拟中领先

在菲利普代表中间派阵营的情景中，国民联盟候选人玛丽娜·勒庞获得33%的支持率。她在此前民调中的支持率为31%。

在社会党和Place publique初选首轮获胜的拉斐尔·格吕克斯曼，支持率从12%升至13%。Cluster 17数据显示，在2022年总统选举中投票给埃马纽埃尔·马克龙的选民中，29%准备支持他，而该群体中49%准备投票给菲利普。

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其他情景

共和党候选人布鲁诺·勒泰约的支持率为7.5%至8%。如果将与Nouvelle Énergie有关联的戛纳市长大卫·利斯纳尔纳入模拟，他将获得8%。在这一版本中，勒庞获得30.5%，勒泰约为7%，埃里克·泽穆尔为3.5%。

在由复兴党总书记加布里埃尔·阿塔尔取代菲利普的情景中，阿塔尔获得12%，而他在9月调查中的支持率为13.5%。梅朗雄的结果则为19.5%，格吕克斯曼为14%。

该调查采用配额抽样法在线进行，受访者为3,000名18岁及以上人士。公布的误差范围为0.8至1.8个百分点。

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