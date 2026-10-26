美国上诉法院质疑针对加州的诉讼——半岛电视台

美国上诉法院对司法部针对加州提起的诉讼表示怀疑。联邦当局试图通过该诉讼，要求不计入寄给其认为可能不是美国公民的选民的邮寄选票。据半岛电视台报道。

法院的立场

上诉法院法官马克·贝内特在周日的口头辩论中表示，由三名法官组成的合议庭将尽快作出裁决。与此同时，他对司法部要求的法律依据提出质疑。

贝内特提请注意美国宪法中有关选举的条款：管理选举程序的是各州，而非联邦政府。他表示，政府请求的法院禁令将与加州立法者依据该条款通过的立法相冲突。

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选举前夕的诉讼

10月15日，司法部对加州提起诉讼，距离11月3日的中期选举不到三周。该部门请求联邦法院不计入数千张邮寄选票，政府称这些选票被寄给了“可能的非公民”。

根据诉状，唐纳德·特朗普总统的政府向加州官员提供了一份包含2万人的名单，认为这些人因公民身份问题而无投票资格。投票权倡导者表示，政府没有披露编制该名单的方法，而举报人的报告也对其准确性提出了质疑。

加州当局回应强调，该州对非公民投票设有严格的防范措施，司法部的说法基于可疑数据。加州州长加文·纽森称，这起诉讼是在选举日前夕试图压制该州选民投票的做法。

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