塞浦路斯计划将未成年囚犯安置在中央监狱旁的临时模块化设施中，而不是梅诺亚原来的移民拘留中心。司法部长科斯塔斯·菲提里斯向议会财政委员会表示，这一新的临时设施预计将在明年10月前完工，Cyprus Mail报道。

菲提里斯表示，目前中央监狱关押着30名未成年人。由于项目的时间和成本限制，司法部选择了模块化设施。在新监狱建成后，这些设施也可以迁移。

梅诺亚将改造供警方使用

梅诺亚中心拥有160间牢房，此前用于拘留移民，现计划改造成一所用于安置审前羁押人员的警察中心。菲提里斯表示，警察牢房的使用率达到180%：由于附近没有空位，近期一名在阿依纳帕被拘留的人被送往帕福斯。

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梅诺亚还计划设立一处将囚犯押送至法院的站点。当地的翻修工作仍在进行中，预计将在年底前完成。同时，出于物流需求和距离因素，帕福斯将保留自己的拘留中心。

新监狱项目

据报道，超过200人在不适当的条件下被关押在警察牢房中。司法部还打算恢复一项法案，该法案将允许对部分低风险被告实施居家电子监控。

委员会还讨论了在阿约斯-索佐梅诺斯建设一所可容纳约1,500人的新监狱的计划。其成本估计为3亿欧元，建设可能需要五年。该项目包括四栋拘留楼、一座医疗楼、教育设施和运动场；明年预算中已为该项目安排100万欧元。

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