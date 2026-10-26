На Кіпрі збудують центр для неповнолітніх біля в’язниці — Cyprus Mail

На Кіпрі неповнолітніх ув’язнених планують розмістити у тимчасових модульних приміщеннях біля центральної в’язниці, а не в колишньому центрі утримання мігрантів у Менойї. Міністр юстиції Костас Фітіріс повідомив парламентському комітету з фінансів, що новий тимчасовий об’єкт очікують завершити до жовтня наступного року, пише Cyprus Mail.

За словами Фітіріса, у центральній в’язниці нині перебувають 30 неповнолітніх. Міністерство обрало модульні приміщення через обмеження в часі та вартості проєкту. Їх також можна буде перемістити після будівництва нової в’язниці.

Менойю переобладнають для поліції

Центр у Менойї, який має 160 камер і раніше використовувався для утримання мігрантів, натомість мають перетворити на поліцейський центр для осіб, взятих під варту до суду. Фітіріс заявив, що завантаженість поліцейських камер становить 180%: нещодавно затриманого в Айя-Напі доправили до Пафосу через відсутність місць ближче.

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У Менойї також планують облаштувати пункт для перевезення ув’язнених до судів. Ремонт там триває, а завершити його розраховують до кінця року. Водночас Пафос збереже власний центр утримання через логістичні потреби та відстань.

Проєкт нової в’язниці

За повідомленнями, у поліцейських камерах у неналежних умовах утримують понад 200 людей. Міністерство також має намір відновити законопроєкт, що дозволяв би застосовувати електронний моніторинг удома до окремих обвинувачених із низьким рівнем ризику.

Комітет обговорив і план нової в’язниці в Айос-Созоменосі на приблизно 1 500 осіб. Її вартість оцінюють у 300 млн євро, а будівництво може тривати п’ять років. Проєкт передбачає чотири корпуси для утримання, медичний блок, освітні приміщення та спортивні майданчики; у бюджеті наступного року на нього заклали 1 млн євро.

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