Cypr planuje umieścić nieletnich więźniów w tymczasowych modułowych pomieszczeniach obok centralnego więzienia, a nie w byłym ośrodku detencyjnym dla migrantów w Menoyii. Minister sprawiedliwości Kostas Fitiris poinformował parlamentarną komisję finansów, że ukończenie nowego tymczasowego obiektu jest oczekiwane do października przyszłego roku, pisze Cyprus Mail.

Według Fitirisa w centralnym więzieniu przebywa obecnie 30 nieletnich. Ministerstwo wybrało modułowe pomieszczenia ze względu na ograniczenia czasowe i kosztowe projektu. Będzie je można również przenieść po wybudowaniu nowego więzienia.

Menoyia zostanie przekształcona na potrzeby policji

Ośrodek w Menoyii, który ma 160 cel i był wcześniej wykorzystywany do przetrzymywania migrantów, ma zostać przekształcony w policyjne centrum dla osób przetrzymywanych w areszcie przed procesem. Fitiris oświadczył, że obłożenie policyjnych cel wynosi 180%: osobę niedawno zatrzymaną w Ajia Napa przewieziono do Pafos z powodu braku miejsc bliżej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W Menoyii planowane jest także utworzenie punktu do transportu więźniów do sądów. Trwają tam prace remontowe, a ich zakończenie przewidywane jest do końca roku. Jednocześnie Pafos zachowa własny ośrodek detencyjny ze względu na potrzeby logistyczne i odległość.

Projekt nowego więzienia

Według doniesień ponad 200 osób jest przetrzymywanych w policyjnych celach w niewłaściwych warunkach. Ministerstwo zamierza także wznowić projekt ustawy, który umożliwiałby stosowanie elektronicznego monitoringu w domu wobec niektórych oskarżonych o niskim poziomie ryzyka.

Komisja omówiła również plan nowego więzienia w Ajios Sozomenos dla około 1 500 osób. Jego koszt szacowany jest na 300 mln euro, a budowa może potrwać pięć lat. Projekt przewiduje cztery bloki detencyjne, blok medyczny, pomieszczenia edukacyjne i boiska sportowe; w budżecie na przyszły rok przeznaczono na niego 1 mln euro.

Czytaj nas na