На Кипре несовершеннолетних заключённых планируют разместить во временных модульных помещениях рядом с центральной тюрьмой, а не в бывшем центре содержания мигрантов в Менойе. Министр юстиции Костас Фитирис сообщил парламентскому комитету по финансам, что новый временный объект, как ожидается, будет завершён к октябрю следующего года, пишет Cyprus Mail.

По словам Фитириса, в центральной тюрьме сейчас находятся 30 несовершеннолетних. Министерство выбрало модульные помещения из-за ограничений по времени и стоимости проекта. Их также можно будет переместить после строительства новой тюрьмы.

Менойю переоборудуют для полиции

Центр в Менойе, в котором имеется 160 камер и который ранее использовался для содержания мигрантов, вместо этого планируют превратить в полицейский центр для лиц, содержащихся под стражей до суда. Фитирис заявил, что заполненность полицейских камер составляет 180%: недавно задержанного в Айя-Напе доставили в Пафос из-за отсутствия мест ближе.

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В Менойе также планируют оборудовать пункт для перевозки заключённых в суды. Ремонт там продолжается, а завершить его рассчитывают до конца года. В то же время Пафос сохранит собственный центр содержания из-за логистических потребностей и расстояния.

Проект новой тюрьмы

По сообщениям, более 200 человек содержатся в полицейских камерах в ненадлежащих условиях. Министерство также намерено возобновить законопроект, который позволял бы применять электронный мониторинг на дому к отдельным обвиняемым с низким уровнем риска.

Комитет также обсудил план новой тюрьмы в Айос-Созоменосе примерно на 1 500 человек. Её стоимость оценивается в 300 млн евро, а строительство может занять пять лет. Проект предусматривает четыре корпуса для содержания, медицинский блок, образовательные помещения и спортивные площадки; в бюджете следующего года на него заложен 1 млн евро.

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