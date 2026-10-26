Ipsos民调：波兰六个政党跨过选举门槛 — RMF24

如果波兰现在举行议会选举，六股政治力量可能进入众议院。根据Ipsos为TVP Info和《19:30》节目进行的民调，公民联盟获得的支持率最高，为34%。RMF24报道。

支持率分布

法律与公正党以26%的支持率在民调中位居第二。联盟党位列第三，10%的受访者准备投票给该党。

格热戈日·布劳恩领导的波兰王冠联盟也将进入议会，支持率为8%；新左翼为6%，波兰农民党为5%。RMF24指出，这是长期以来首份显示波兰农民党超过选举门槛的政党支持率民调。

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未进入众议院的政党

一起党和发展加的支持率均为4%，不足以进入众议院。波兰2050获得1%的支持率，另有1%的受访者选择了“其他政党”。

根据这一得票分布进行的计算，公民联盟将获得196个席位，法律与公正党将获得157个席位，联盟党将获得48个席位，波兰王冠联盟将获得36个席位，新左翼将获得18个席位，波兰农民党将获得5个席位。该民调于10月21日至22日采用CATI/CAVI方法进行，样本为1000名成年波兰人组成的全国代表性样本。

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