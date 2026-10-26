在塞浦路斯，土族塞人社群最大的政党UBP驳回了全部17起针对初选初步结果的申诉。投票于周六举行，旨在确定该党参加12月土族塞人立法机构选举的候选人，Cyprus Mail报道。

对现任立法机构成员的影响

这一决定可能意味着土族塞人“议会”议长齐亚·厄兹蒂尔克莱尔政治生涯的结束，他未被选为其莫尔富选区的候选人。UBP名单中还没有现任立法机构成员埃姆拉赫·耶希利尔马克（特里科莫）和菲尔特纳·卡兰菲尔（莱夫卡）。

另一名现任UBP代表哈坎·丁丘雷克周日早些时候表示，他不会竞选连任，因为他认为投票结果被操纵。他还辞去了“卫生部长”一职。对初选结果提出申诉的厄兹蒂尔克莱尔表示，他将尊重最终决定，并信任该党成员。

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有关可能违规行为的声明

希望进入UBP凯里尼亚名单的雷迪夫·努雷尔表示，票箱中缺少约3000张选票。据他称，另有约3000张电子选票据称以未到场投票的党员名义投出。努雷尔将该系统的责任归咎于该党秘书长艾哈迈德·萨瓦尚，并呼吁逮捕他。报道未证实这些说法。

反对党TDP向土族塞人最高选举委员会提出申诉。TDP秘书长雷迪夫·埃金吉和尼科西亚候选人代尼兹·比林吉呼吁，在土族塞人律师协会成员在场的情况下进行全面重新计票，调查有关可能舞弊和贿选的指控，并在调查完成前暂停通过UBP选举名单。

UBP领导人兼土族塞人“总理”于纳尔·于斯泰尔周一在土耳其，期间会见了副总统杰夫代特·耶尔马兹、外交部长哈坎·菲丹和国防部长亚沙尔·居莱尔。他没有公开评论有关计票的指控。他的办公室表示，于斯泰尔与耶尔马兹讨论了土族塞人当局与土耳其的下一份财政协议，并与菲丹讨论了塞浦路斯问题。

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