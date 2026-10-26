На Кипре крупнейшая партия турок-киприотов UBP отклонила все 17 жалоб на предварительные результаты праймериз. Голосование состоялось в субботу и должно было определить кандидатов партии на выборах в законодательный орган турок-киприотов в декабре, сообщает Cyprus Mail.

Последствия для действующих членов законодательного органа

Решение может означать завершение политической карьеры председателя «парламента» турок-киприотов Зии Озтюрклера, которого не выбрали кандидатом в его избирательном округе Морфу. Также в список UBP не попали действующие члены законодательного органа Эмрах Ешилирмак в Трикомо и Фыртына Каранфил в Лефке.

Еще один действующий представитель UBP Хакан Динчюрек рано в воскресенье заявил, что не будет баллотироваться на переизбрание, поскольку считает результаты голосования сфальсифицированными. Он также подал в отставку с должности «министра здравоохранения». Озтюрклер, который обжаловал итоги праймериз, заявил, что будет уважать окончательное решение и доверяет членам партии.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявления о возможных нарушениях

Редиф Нурель, который надеялся попасть в список UBP в Кирении, заявил, что в урнах не хватает около 3 тысяч голосов. По его словам, еще примерно 3 тысячи цифровых голосов якобы были поданы от имени членов партии, не прибывших на голосование. Нурель возложил ответственность за систему на генерального секретаря партии Ахмета Савашана и призвал к его аресту. Эти утверждения не были подтверждены в материале.

Оппозиционная партия TDP подала жалобу в Высший избирательный совет турок-киприотов. Генеральный секретарь TDP Редиф Экинджи и кандидатка в Никосии Дениз Биринджи призвали провести полный пересчет голосов в присутствии членов коллегии адвокатов турок-киприотов, расследовать заявления о возможных фальсификациях и подкупе, а также приостановить принятие избирательного списка UBP до завершения расследования.

Лидер UBP и «премьер-министр» турок-киприотов Унал Устел в понедельник находился в Турции, где встретился с вице-президентом Джевдетом Йылмазом, министром иностранных дел Хаканом Фиданом и министром обороны Яшаром Гюлером. Публично он не комментировал обвинения относительно подсчета голосов. Его офис сообщил, что Устел обсудил с Йылмазом следующий финансовый протокол властей турок-киприотов с Турцией, а с Фиданом — кипрский вопрос.

Читай нас в