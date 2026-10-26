Na Cyprze największa partia społeczności Turków cypryjskich, UBP, odrzuciła wszystkie 17 odwołań od wstępnych wyników prawyborów. Głosowanie odbyło się w sobotę i miało wyłonić kandydatów partii w wyborach do organu ustawodawczego Turków cypryjskich w grudniu, informuje Cyprus Mail.

Konsekwencje dla urzędujących członków organu ustawodawczego

Decyzja może oznaczać koniec kariery politycznej przewodniczącego „parlamentu” Turków cypryjskich Ziyi Öztürklera, który nie został wybrany na kandydata w swoim okręgu Morphou. Na liście UBP nie znaleźli się również urzędujący członkowie organu ustawodawczego: Emrah Yeşilırmak w Trikomo i Fırtına Karanfil w Lefce.

Inny urzędujący przedstawiciel UBP, Hakan Dinçyürek, oświadczył wcześnie w niedzielę, że nie będzie ubiegał się o reelekcję, ponieważ uważa wyniki głosowania za sfałszowane. Zrezygnował także ze stanowiska „ministra zdrowia”. Öztürkler, który zaskarżył wyniki prawyborów, powiedział, że uszanuje ostateczną decyzję i ufa członkom partii.

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Oświadczenia o możliwych naruszeniach

Redif Nurel, który liczył na miejsce na liście UBP w Kyrenii, oświadczył, że w urnach brakuje około 3 tysięcy głosów. Według niego kolejne około 3 tysiące cyfrowych głosów miało rzekomo zostać oddanych w imieniu członków partii, którzy nie przybyli na głosowanie. Nurel obarczył odpowiedzialnością za system sekretarza generalnego partii Ahmeta Savaşana i wezwał do jego aresztowania. Twierdzenia te nie zostały potwierdzone w materiale.

Opozycyjna partia TDP złożyła skargę do Najwyższej Rady Wyborczej Turków cypryjskich. Sekretarz generalny TDP Redif Ekinci oraz kandydatka w Nikozji Deniz Birinci wezwali do pełnego ponownego przeliczenia głosów w obecności członków Izby Adwokackiej Turków cypryjskich, zbadania zarzutów dotyczących możliwych fałszerstw i przekupstwa, a także zawieszenia przyjęcia listy wyborczej UBP do czasu zakończenia śledztwa.

Lider UBP i „premier” Turków cypryjskich Ünal Üstel przebywał w poniedziałek w Turcji, gdzie spotkał się z wiceprezydentem Cevdetem Yılmazem, ministrem spraw zagranicznych Hakanem Fidanem i ministrem obrony Yaşarem Gülerem. Publicznie nie skomentował zarzutów dotyczących liczenia głosów. Jego biuro poinformowało, że Üstel omówił z Yılmazem kolejny protokół finansowy władz Turków cypryjskich z Turcją, a z Fidanem — kwestię cypryjską.

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