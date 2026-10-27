Президент США Дональд Трамп заявил, что поле для гольфа East Potomac в Вашингтоне закроют по графику 15 ноября, несмотря на предварительный судебный запрет на дальнейшие работы в East Potomac Park. Об этом он написал в Truth Social после решения федерального судьи Аны Рейес.

По данным The Hill, судья удовлетворила ходатайство группы защитников исторического наследия и местных гольфистов о предварительном судебном запрете. Они просили остановить вырубку деревьев в парке, запланированную в рамках проекта реконструкции.

Администрация планирует апелляцию

Трамп заявил, что решение будет немедленно обжаловано. По его словам, после реконструкции поле будет открыто для посетителей, а жители Вашингтона смогут пользоваться им по сниженным тарифам.

Президент также настаивает, что работы над новым объектом должны начаться немедленно, чтобы завершить строительство вовремя. Он раскритиковал требование предварительно уведомлять суд о работах и заявил, что обращается в Апелляционный суд округа Колумбия за срочным решением.

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Планы реконструкции парка

Трамп привлек к работе над проектом архитектора полей для гольфа Тома Фазио. План предусматривает преобразование наиболее посещаемого общественного поля для гольфа в Вашингтоне в 18-луночное поле чемпионской длины. Трамп рассчитывает, что оно сможет привлекать профессиональные турниры в центр города.

В то же время проект предусматривает ликвидацию существующих в East Potomac Park пешеходных и велосипедных маршрутов. Как отмечает The Hill, остаются вопросы относительно реализуемости реконструкции и ее доступности для гольфистов.

В последние годы East Potomac Golf Links управляла местная некоммерческая организация National Links Trust. Администрация Трампа прекратила ее договор аренды в декабре прошлого года.

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