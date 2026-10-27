Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że pole golfowe East Potomac w Waszyngtonie zostanie zamknięte zgodnie z harmonogramem 15 listopada, mimo wcześniejszego sądowego zakazu dalszych prac w East Potomac Park. Napisał o tym w serwisie Truth Social po decyzji federalnej sędzi Any Reyes.

Jak podaje The Hill, sędzia uwzględniła wniosek grupy obrońców dziedzictwa historycznego i lokalnych golfistów o wydanie wstępnego zakazu sądowego. Prosili oni o wstrzymanie wycinki drzew w parku, zaplanowanej w ramach projektu przebudowy.

Administracja planuje apelację

Trump oświadczył, że decyzja zostanie natychmiast zaskarżona. Według niego po przebudowie pole będzie otwarte dla odwiedzających, a mieszkańcy Waszyngtonu będą mogli korzystać z niego po obniżonych stawkach.

Prezydent nalega również, że prace nad nowym obiektem muszą rozpocząć się natychmiast, aby ukończyć budowę na czas. Skrytykował wymóg wcześniejszego informowania sądu o pracach i oświadczył, że zwraca się do Sądu Apelacyjnego Okręgu Kolumbii o pilną decyzję.

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Plany przebudowy parku

Trump zaangażował do pracy nad projektem architekta pól golfowych Toma Fazio. Plan zakłada przekształcenie najczęściej odwiedzanego publicznego pola golfowego w Waszyngtonie w 18-dołkowe pole o długości mistrzowskiej. Trump liczy, że będzie ono mogło przyciągać profesjonalne turnieje do centrum miasta.

Jednocześnie projekt zakłada likwidację istniejących w East Potomac Park tras pieszych i rowerowych. Jak zauważa The Hill, pozostają pytania dotyczące wykonalności przebudowy i jej dostępności dla golfistów.

W ostatnich latach East Potomac Golf Links zarządzała lokalna organizacja non-profit National Links Trust. Administracja Trumpa wypowiedziała jej umowę dzierżawy w grudniu ubiegłego roku.

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