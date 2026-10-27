美国总统唐纳德·特朗普表示，尽管法院此前禁止在East Potomac Park开展进一步工程，华盛顿的East Potomac高尔夫球场仍将按计划于11月15日关闭。他在联邦法官阿娜·雷耶斯作出裁决后在Truth Social上写道。

据The Hill报道，法官批准了一群历史遗产保护人士和当地高尔夫球手提出的临时禁令申请。他们要求停止为重建项目计划在公园内进行的树木砍伐。

政府计划提出上诉

特朗普表示，将立即对该裁决提出上诉。据他称，重建完成后，该球场将向访客开放，华盛顿居民将能够以优惠价格使用球场。

总统还坚持认为，新设施的工程必须立即开工，以便按时完成建设。他批评了必须提前通知法院有关工程的要求，并表示他正向哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院寻求紧急裁决。

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公园重建计划

特朗普邀请高尔夫球场设计师汤姆·法齐奥参与该项目。该计划 предусматривает将华盛顿访问量最高的公共高尔夫球场改造成一座18洞锦标赛长度球场。特朗普预计，该球场能够将职业赛事吸引到市中心。

与此同时，该项目 предусматривает取消East Potomac Park现有的步行和自行车路线。The Hill指出，重建的可行性及其对高尔夫球手的可负担性仍存在疑问。

近年来，East Potomac Golf Links一直由当地非营利组织National Links Trust管理。特朗普政府于去年12月终止了其租约。

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