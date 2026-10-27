Президент Трамп заявив про закриття East Potomac попри судову заборону — The Hill

Президент США Дональд Трамп заявив, що поле для гольфу East Potomac у Вашингтоні закриють за графіком 15 листопада, попри попередню судову заборону на подальші роботи в East Potomac Park. Про це він написав у Truth Social після рішення федеральної судді Ани Реєс.

За даними The Hill, суддя задовольнила клопотання групи захисників історичної спадщини та місцевих гольфістів про попередню судову заборону. Вони просили зупинити вирубування дерев у парку, заплановане в межах проєкту реконструкції.

Адміністрація планує апеляцію

Трамп заявив, що рішення негайно оскаржать. За його словами, після реконструкції поле буде відкритим для відвідувачів, а жителі Вашингтона зможуть користуватися ним за зниженими тарифами.

Президент також наполягає, що роботи над новим об’єктом мають розпочатися негайно, аби завершити будівництво вчасно. Він розкритикував вимогу попередньо повідомляти суд про роботи та заявив, що звертається до Апеляційного суду округу Колумбія по термінове рішення.

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Плани реконструкції парку

До роботи над проєктом Трамп залучив архітектора гольф-полів Тома Фазіо. План передбачає перетворення найбільш відвідуваного публічного поля для гольфу у Вашингтоні на 18-лункове поле чемпіонської довжини. Трамп розраховує, що воно зможе приваблювати професійні турніри до центру міста.

Водночас проєкт передбачає ліквідацію наявних у East Potomac Park пішохідних і велосипедних маршрутів. Як зазначає The Hill, залишаються питання щодо реалізовності реконструкції та її доступності для гольфістів.

Протягом останніх років East Potomac Golf Links управляла місцева неприбуткова організація National Links Trust. Адміністрація Трампа припинила її договір оренди в грудні минулого року.

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