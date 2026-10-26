У Польщі шість партій долають виборчий бар’єр в опитуванні Ipsos — RMF24

У Польщі до Сейму могли б пройти шість політичних сил, якби парламентські вибори відбулися зараз. За результатами опитування Ipsos для TVP Info та програми «19:30», найбільшу підтримку має Громадянська коаліція — 34%. Про це повідомляє RMF24.

Розподіл підтримки

Другою в опитуванні стала партія «Право і справедливість» із 26% підтримки. Третє місце посіла «Конфедерація», за яку готові проголосувати 10% респондентів.

До парламенту також пройшли б «Конфедерація польської корони» Гжегожа Брауна — 8%, Нова лівиця — 6% та Польська селянська партія — 5%. RMF24 зазначає, що це перше за тривалий час опитування підтримки партій, у якому Польська селянська партія перевищила виборчий бар’єр.

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Партії поза Сеймом

Партія «Разом» і «Розвиток плюс» отримали по 4% підтримки, чого недостатньо для проходження до Сейму. «Польща 2050» здобула 1% підтримки, ще 1% опитаних обрали варіант «інша партія».

За розрахунком на основі такого розподілу голосів, Громадянська коаліція отримала б 196 мандатів, «Право і справедливість» — 157, «Конфедерація» — 48, «Конфедерація польської корони» — 36, Нова лівиця — 18, а Польська селянська партія — 5. Опитування провели методами CATI/CAVI 21–22 жовтня на репрезентативній загальнонаціональній вибірці з 1000 повнолітніх поляків.

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